Öğrencilerden Otonom İnsansız Deniz Aracı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, savunma sanayisine katkı sunmak amacıyla yapay zeka destekli tamamen otonom çalışan yerli ve milli insansız deniz aracı (İDA) geliştirdi. Hava, kara ve deniz unsurlarıyla eş zamanlı haberleşebilen sistem, üzerindeki dron, kamera ve sensörler sayesinde hedef tespiti yaparak, otonom görev icra edebiliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yapay zeka destekli insansız deniz aracı (İDA) geliştirdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen araç, öğrencilerin kendi yazdığı algoritmalar sayesinde otonom olarak görev yapabiliyor. Savunma sanayisinde kullanılmak üzere tasarlanan insansız deniz aracı, üzerindeki gelişmiş sensörler, kamera sistemi ve yapay zeka destekli yazılımıyla çevresini analiz ederek, herhangi bir operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan görevini yerine getirebiliyor. Araçta bulunan sensörler çevresel şartları ve muhtemel engelleri algılarken, ön kısmındaki kamera ise hedef tanıma ve doğrulama görevini üstleniyor. İnsansız deniz aracı, hava ve kara unsurlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor. Araç üzerinde bulunan insansız hava aracı (dron), havadan keşif ve gözetleme yaparak hedefin konumunu belirliyor. Elde edilen veriler anlık olarak insansız deniz aracına aktarılıyor. Deniz aracı ise ön kamerası ve yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi sayesinde belirlenen hedefi tespit ederek, otonom şekilde harekete geçiyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen yazılım ve algoritmalar sayesinde sistem, hedefe ulaşıncaya kadar çevresindeki engelleri analiz ederek en uygun rotayı oluşturabiliyor. Hava, kara ve deniz platformlarıyla haberleşebilen araç, eş zamanlı görev yapabilme kabiliyetiyle modern savunma teknolojilerine örnek oluşturuyor. Öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri projeyle Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Hedefimiz düşmanı denizde alanında etkisiz hale getirmek"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Sümbül, savunma sanayisine güzel bir katkı sağlayacaklarını belirterek, "Projemizin amacı insansız deniz aracı yapmak. Misyon olarak da savunma sanayine yönelik bir deniz savunma aracı geliştirmek. Projeyi özetleyecek olursak amacımız gerekli mühimmatı ve donanımı araca yüklüyoruz. Bizim belirlediğimiz konumda düşmana karşı bir etki oluşturmak ve deniz alanında etkisiz hale getirmek. Araç çok büyük yapıya sahip gemilere zarar verme, en azından fonksiyonel olarak onları zaafa uğratma kabiliyetine sahip. İnşallah savunma sanayimize güzel bir katkı sunmuş olacağız" dedi.

"Çeşitli sensörler bulunuyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Musa Bakırcı ise aracın dron destekli olduğunu söyleyerek, "Savunma sanayimizin son dönemde özellikle hava savunması alanında büyük gelişmeler kaydettiğini gördük. Geliştirdiğimiz sistem tamamen otonom olarak, kendi yazdığımız algoritmalar doğrultusunda hareket ediyor. Hava ve deniz unsurları koordineli şekilde çalışabiliyor. Aracımızda bulunan dron, havadan nesne tespiti yaparak elde ettiği verileri insansız deniz aracına aktarıyor ve hedefin etkisiz hale getirilmesine destek sağlıyor. Böylece sistem tamamen otonom bir şekilde görevini yerine getirebiliyor. Aracımızda çevresel etkenleri algılayabilmesi için çeşitli sensörler bulunuyor. Ayrıca hedefe yaklaşırken hangi hedefe yöneldiğini tespit edebilmesi amacıyla ön kısmına kamera yerleştirildi. Örneğin dron, havadan hedefi belirleyerek bu bilgiyi insansız deniz aracına iletiyor. Deniz aracı da önündeki kamera sayesinde belirlenen hedefi tespit ederek gerekli işlemi gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"Savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz"

Savunma sanayisine destek olmak istediklerini ifade eden Bakırcı, "Donanımsal açıdan oldukça karmaşık ve bütünleşik bir sisteme sahibiz. Projemizin savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. En büyük hedefimiz, ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak ve savunma sanayimizin daha da ileriye taşınmasına destek olmaktır. Bu doğrultuda, ülkemizi hem iç hem de dış kaynaklı olumsuz tehditlere karşı koruyacak yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.