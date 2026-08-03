Öğrencilerden Otonom İnsansız Deniz Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Otonom İnsansız Deniz Aracı

Öğrencilerden Otonom İnsansız Deniz Aracı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka ile otonom çalışan yerli insansız deniz aracı geliştirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, savunma sanayisine katkı sunmak amacıyla yapay zeka destekli tamamen otonom çalışan yerli ve milli insansız deniz aracı (İDA) geliştirdi. Hava, kara ve deniz unsurlarıyla eş zamanlı haberleşebilen sistem, üzerindeki dron, kamera ve sensörler sayesinde hedef tespiti yaparak, otonom görev icra edebiliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yapay zeka destekli insansız deniz aracı (İDA) geliştirdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen araç, öğrencilerin kendi yazdığı algoritmalar sayesinde otonom olarak görev yapabiliyor. Savunma sanayisinde kullanılmak üzere tasarlanan insansız deniz aracı, üzerindeki gelişmiş sensörler, kamera sistemi ve yapay zeka destekli yazılımıyla çevresini analiz ederek, herhangi bir operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan görevini yerine getirebiliyor. Araçta bulunan sensörler çevresel şartları ve muhtemel engelleri algılarken, ön kısmındaki kamera ise hedef tanıma ve doğrulama görevini üstleniyor. İnsansız deniz aracı, hava ve kara unsurlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor. Araç üzerinde bulunan insansız hava aracı (dron), havadan keşif ve gözetleme yaparak hedefin konumunu belirliyor. Elde edilen veriler anlık olarak insansız deniz aracına aktarılıyor. Deniz aracı ise ön kamerası ve yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi sayesinde belirlenen hedefi tespit ederek, otonom şekilde harekete geçiyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen yazılım ve algoritmalar sayesinde sistem, hedefe ulaşıncaya kadar çevresindeki engelleri analiz ederek en uygun rotayı oluşturabiliyor. Hava, kara ve deniz platformlarıyla haberleşebilen araç, eş zamanlı görev yapabilme kabiliyetiyle modern savunma teknolojilerine örnek oluşturuyor. Öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri projeyle Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Hedefimiz düşmanı denizde alanında etkisiz hale getirmek"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Sümbül, savunma sanayisine güzel bir katkı sağlayacaklarını belirterek, "Projemizin amacı insansız deniz aracı yapmak. Misyon olarak da savunma sanayine yönelik bir deniz savunma aracı geliştirmek. Projeyi özetleyecek olursak amacımız gerekli mühimmatı ve donanımı araca yüklüyoruz. Bizim belirlediğimiz konumda düşmana karşı bir etki oluşturmak ve deniz alanında etkisiz hale getirmek. Araç çok büyük yapıya sahip gemilere zarar verme, en azından fonksiyonel olarak onları zaafa uğratma kabiliyetine sahip. İnşallah savunma sanayimize güzel bir katkı sunmuş olacağız" dedi.

"Çeşitli sensörler bulunuyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Musa Bakırcı ise aracın dron destekli olduğunu söyleyerek, "Savunma sanayimizin son dönemde özellikle hava savunması alanında büyük gelişmeler kaydettiğini gördük. Geliştirdiğimiz sistem tamamen otonom olarak, kendi yazdığımız algoritmalar doğrultusunda hareket ediyor. Hava ve deniz unsurları koordineli şekilde çalışabiliyor. Aracımızda bulunan dron, havadan nesne tespiti yaparak elde ettiği verileri insansız deniz aracına aktarıyor ve hedefin etkisiz hale getirilmesine destek sağlıyor. Böylece sistem tamamen otonom bir şekilde görevini yerine getirebiliyor. Aracımızda çevresel etkenleri algılayabilmesi için çeşitli sensörler bulunuyor. Ayrıca hedefe yaklaşırken hangi hedefe yöneldiğini tespit edebilmesi amacıyla ön kısmına kamera yerleştirildi. Örneğin dron, havadan hedefi belirleyerek bu bilgiyi insansız deniz aracına iletiyor. Deniz aracı da önündeki kamera sayesinde belirlenen hedefi tespit ederek gerekli işlemi gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"Savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz"

Savunma sanayisine destek olmak istediklerini ifade eden Bakırcı, "Donanımsal açıdan oldukça karmaşık ve bütünleşik bir sisteme sahibiz. Projemizin savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. En büyük hedefimiz, ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak ve savunma sanayimizin daha da ileriye taşınmasına destek olmaktır. Bu doğrultuda, ülkemizi hem iç hem de dış kaynaklı olumsuz tehditlere karşı koruyacak yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerden Otonom İnsansız Deniz Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:59:20. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Otonom İnsansız Deniz Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.