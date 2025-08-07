Öğrencilerden Otonom Kamikaze İHA

ANKARA'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Efe Tanrıkulu, Ali Soner Kurt, Eren Yasan ve Mustafa Göktuğ Kanmaz, yapay zeka destekli otonom kamikaze insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Efe Tanrıkulu, Ali Soner Kurt, Eren Yasan ve Mustafa Göktuğ Kanmaz, Doç. Dr. Selda Güney danışmanlığında yapay zeka destekli otonom kamikaze İHA geliştirdi. İHA, 10 ila 20 metre arasında belirlenen bir irtifada uçuş gerçekleştirip, yapay zeka geliştirme kartı ve entegre kamera sistemi sayesinde, insan, araç ve motosiklet gibi hareketli nesneleri gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve takip edebiliyor. Takip işlemi sırasında yer kontrol istasyonundan gönderilen komut ile İHA, hedefe karşı otonom dalış manevrasını gerçekleştirebiliyor. Sistemin ilerleyen süreçte savunma sanayide kullanılması bekleniyor.

'ARTIK KAMİKAZE DRONELAR KULLANILIYOR'

Öğrencilerden Mustafa Göktuğ Kanmaz, projelerinin bu sektöre yenilikçi bir bakış açısı getirdiğini söyleyerek, "Sistemi geliştirirken yapay zeka algoritmalarımız üzerine araştırmalarda bulunduk ve denemeler yaptık. Bu süreçte aynı zamanda yaptığımız algoritmaları simülasyon ortamında da gerçek hayatla birebir benzeyen simülasyon ortamlarında da gerçekleştirdik. Donanımlarımızı devreye sokmaya başladık ve yapay zeka algoritmalarımızın gerçek hayatta nasıl çalıştığını birlikte deneyimleme şansı elde ettik. Sektörü de yakından takip ediyoruz. Artık yenilikçi bir teknoloji olarak, gizlenme ve hızlı imha özelliklerinden kaynaklı kamikaze dronlar kullanılıyor. Biz de iş ortağımız HAVELSAN ile yaptığımız görüşmeler neticesinde projeyi hayata geçirdik. Yenilikçi olması gerektiği için, projemizi otonom kamikaze İHA olarak gerçekleştirdik" dedi.

'NESE TESPİTİNİ ÜST KONUMA GEÇİRDİK'

Projelerini gerçekleştirirken belirli limitasyonlar koymaları gerektiğini söyleyen Kanmaz, "Öncelikle dronumuzun 10 metreden yüksekte çalışmayacağını varsayarak geliştirmelerimizi yaptık. Ayrıca ileri olarak gidiş hızında da 30 metre/saniye limiti koyduk. Daha üstüne de çıkabilir ama biz kontrollü kullanım sınırlarını böyle belirlemek istedik. Aynı zamanda dronumuzun otonom bir şekilde havalanıp, belirlediğimiz koordinata ilerleyip yönelim doğrultusunda etrafta tespit ettiği düşman kategorisindeki araçları bize geri dönüş olarak verip yine manuel bir kontrol sonrasında da kamikaze dalış gerçekleştirmesini öngördük ve projemizi de böyle geliştirdik. Teknolojileri entegre ederek yapay zeka nesne tespitimizi aslında bir üst konuma, inovatif bir konuma geçirdik. Burada da aslında projemiz diğer benzerlerinden ayrılmış oluyor. Projemiz otonom bir proje ancak kamikaze gibi ciddi bir saldırı düzenleyeceği için manuel kontrol etmeye karar verdik. Aracımız nesne tespitini yaptığında eğer bu düşman bir nesne ise bize imha edilecek şeklinde bir uyarı verecek ve biz bunu manuel bir şekilde onayladığımızda kamikaze dalışını gerçekleştirecek" diye konuştu.