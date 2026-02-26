Ölüm tehlikesi olan akım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölüm tehlikesi olan akım

Ölüm tehlikesi olan akım
26.02.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pudra şekeri üfleyerek akım videosu çekmek isteyen kadın, neredeyse alevlerin arasında kalıyordu. Genç kadın çıkan alevden korkup elindeki pastayı yere atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medya için video çekmek isteyen genç bir kadın, pastanın üzerindeki pudra şekerini üflediği sırada korku dolu anlar yaşadı. Pastadaki mumların yanmaya devam etmesi, havaya yayılan pudra şekerinin bir anda alev almasına neden oldu. Havada dev bir alev topu oluşurken, genç kadın büyük bir panikle elindeki pastayı yere fırlattı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Şans eseri yara almadan kurtulan kadının o anları, kendisini kaydeden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, estetik bir video çekmeyi hedeflerken alevlerin arasında kalan kadının yaşadığı şaşkınlık ve korku net bir şekilde görüldü.

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ölüm tehlikesi olan akım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği var Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’dan 3,6’ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi

19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı, yanlış anlaşıldım dedi
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı, yanlış anlaşıldım dedi
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 20:03:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Ölüm tehlikesi olan akım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.