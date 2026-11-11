OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri Samsun Atakum'da kivi hasadı yaparak eğitim aldı - Son Dakika
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OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri Samsun Atakum'da kivi hasadı yaparak eğitim aldı

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OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri Samsun Atakum\'da kivi hasadı yaparak eğitim aldı
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OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri Samsun Atakum\'da kivi hasadı yaparak eğitim aldı
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OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri, Atakum'daki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda kivi hasadı yaparak uygulamalı eğitim aldı. Prof. Dr. Ümit Serdar, hasadın 11 Kasım itibarıyla yapıldığını ve yaklaşık 1,5 dönümlük bahçeden 2-3 ton kivi beklenildiğini belirtti.

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, sınıf ortamında öğrendikleri teorik bilgileri arazi uygulamalarıyla pekiştiriyor. Bu kapsamda kivi bahçesine giren öğrenciler, hem hasat yaptı hem de kivinin yetiştirilmesi ve hasat süreci hakkında uygulamalı eğitim aldı.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri derslerini sınıf ortamının yanı sıra arazide uygulamalı olarak da işliyor. Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'ndeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu, öğrencilerin en verimli şekilde eğitim alması için birçok imkanı bünyesinde bulunduruyor. Birçok meyve ve sebzenin yetiştirilmesine tanıklık eden öğrenciler, arazi uygulaması kapsamında kivi bahçesine girerek hasat yaptı.

"Öğrencilerin eli bitkiye, meyveye değecek"

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, bu yıl kivi hasadını 11 Kasım itibarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sene kivi hasadını 11 Kasım itibarıyla yapıyoruz. Kar erken geldi. Hem yerde kar var, neredeyse bazı yerlerde hem de kivi hasadı yapıyoruz. Bizim için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak uygulamalı eğitim çok önemli. Bu nedenle hasat işlemini bizzat öğrencilerle yapıyoruz. Öğrencilere neyin hatalı olduğunu, mesela bu saplı meyvelerin koparılmaması gerektiğini, ikiz meyvelerin pazarlama sırasında ayrılması gerektiğini öğretiyoruz. Hangi bitkinin erkek, hangi bitkinin dişi olduğunu anlatıyoruz. Kivide kültürel işlemler hakkında bilgiler veriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin eli bitkiye, meyveye değecek. Buradaki koşulları görecekler. Biz 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak öğrencilerimizi en zor koşullara hazırlıyoruz. Burası yaklaşık bir buçuk dönümlük kivi bahçemiz. Tahmin ediyoruz ki 2-3 ton kadar kivi alırız" dedi.

"Teorik bilgileri arazide pekiştiriyoruz"

Bahçe Bitkileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Sevde Bakır, uygulamalı derslerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ifade ederek, "Derste işlediğimiz teorik konuları burada arazide, uygulamalı derslerle birlikte canlı şekilde görüyoruz. Teorik derslerde işlediğimiz bazı şeyler biraz havada kalıyordu. Burada gördüklerimizin mesleki açıdan da bizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bitkileri de daha iyi tanıyoruz. Normal hayatta görebileceğimiz şeyler değil belki de. Çoğu arkadaşımız için kivi ağaçları vesaire farklı şeyler. Mutluyuz yani. Uygulama dersleri de güzel geçiyor. Bir yandan da eğleniyoruz" diye konuştu.

Bahçe Bitkileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Naz Yanak ise uygulamalı derslerin teorik bilgilerin akılda kalmasını kolaylaştırdığını belirterek, "Teorik derslerde işlediklerimiz fazla aklımızda kalmıyor ama uygulama derslerine gelince hem görüyoruz hem biliyoruz hem de hocamız kendisi bizzat tanıtıyor. Bu yüzden hepsi aklımızda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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