Oppo, yeni modeli Oppo A3\'ün tasarımını ortaya çıkardı

Teknoloji

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, yakın zamanda PJT110 model numarasına sahip bir cihaz tanıtacak. Merakla beklenen ve Oppo A3 adıyla piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin tasarımı ortaya çıktı.

Karşınızda Oppo A3 tasarımı

Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Oppo A3 Pro modelinin bir alt versiyonu olarak tüketicilerin karşısına çıkması beklenen Oppo A3, TENAA veri tabanında görüntülendi. Böylelikle akıllı telefonun tasarımı gözler önüne serildi.

Oppo A3 tasarımına baktığımızda akıllı telefonun dikey konumlandırılmış iki kameraya sahip olacağını görüyoruz. Bununla birlikte kavisli bir ekrana yer vereceği de görülüyor. Bunlar dışında göze çarpan önemli bir detay yok.

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Oppo A3 özellikleri şimdilik belirsizliğini koruyor. Kullanıcılara fikir vermek açısından geçen yıl piyasaya sürülen Oppo A2, 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekrana yer veriyor. Öte yandan MediaTek Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyorken, 8 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel + 2 Megapiksel kameralar bulunuyor.

33W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken Oppo A2, IP54 sertifikasına sahip. Bu, su ve toz sıçramalarına karşı korunaklı olduğu anlamına geliyor. Son olarak cihazın 5G bağlantıyı desteklediğini de belirtelim.

Oppo A2 özellikleri şu şekilde sıralandı;