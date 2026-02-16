Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
16.02.2026 20:34  Güncelleme: 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Haber Videosu

Kaldığı otel odasında televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı. Televizyona entegre edilmiş gizli kamera bulan adam, "Beni televizyona bağlamışlar, ana ekrandan görüntümü veriyorlar. Şu an yönetimle konuşacağım." derken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, konakladığı otel odasında tesadüfen televizyonun arkasını kontrol ederken hayatının şokunu yaşadı.

OTEL ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Cihaza profesyonelce entegre edilmiş bir gizli kamera bulan adam, kendi görüntüsünün canlı olarak televizyonun ana ekranına aktarıldığını fark etti. O anları cep telefonuyla kaydeden yolcu, mahremiyetinin ihlal edildiğini belirterek durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BENİ TELEVİZYONA BAĞLAMIŞLAR"

Yaşadığı dehşeti "Beni televizyona bağlamışlar, görüntümü ana ekrandan veriyorlar" sözleriyle anlatan genç adam, otel yönetimine şikayette bulunacağını ifade etti. Kısa sürede yayılan görüntüler, otellerdeki güvenlik ve mahremiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Sosyal Medya, Teknoloji, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yavuz metin yavuz metin:
    yani bunu da haber diye yayınlıyorsunuz başta sona kurgu belli o kamera oradan nereyi çekiyor tavanı mı tv nin arkasını mı birde beni tvden yayınlıyorlar diye komplo kuruyor kafasından elindeki cihazın reklamını yapmaya çalışıyor yersen artık.... 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

22:06
Emre Belözoğlu muradına erdi 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 22:09:26. #7.11#
SON DAKİKA: Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.