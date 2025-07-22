Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye\'yi tercih etti

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'deki üretim planlarını öne çekmeye hazırlanıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen fabrikada üretimin, beklenenden önce başlaması gündemde. Reuters'ın aktardığına göre, Macaristan'daki tesisin düşük kapasitede faaliyete geçecek olması nedeniyle şirket, Türkiye'deki üretimi hızlandırma kararı aldı.

BYD'nin Macaristan'ın Szeged kentinde kurduğu 4,64 milyar dolarlık fabrikada seri üretimin 2026'da başlaması planlanıyor. Ancak kaynaklar, fabrikanın ilk yıl sadece on binli rakamlarda sınırlı kalarak araç üreteceğini belirtiyor. Bu rakam, planlanan 150 bin adetlik kapasitenin oldukça altında kalacak. Şirketin 2027'de üretimi artırması bekleniyor fakat tam kapasiteye ulaşması birkaç yılı bulacak.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM ÖNE GEÇİYOR

Buna karşın, Türkiye'deki Manisa tesisinde üretimin daha hızlı ilerlemesi bekleniyor. Normal şartlarda 2026 sonunda faaliyete geçmesi planlanan fabrika, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Ancak kaynaklara göre, 2027 itibarıyla bu hedefin üzerine çıkılacak ve 2028'de üretim daha da artırılacak. Türkiye'deki düşük iş gücü maliyetleri ve gümrüksüz ihracat avantajı, BYD'nin üretim rotasını bu yönde şekillendirmesine neden oldu. Bu gelişme, Avrupa Birliği'nin elektrikli araç üretimini kendi sınırları içinde tutarak istihdam yaratma ve sanayiyi güçlendirme hedeflerini sekteye uğratabilir. Çinli üreticilerin, AB yerine daha avantajlı maliyetlere sahip Türkiye gibi pazarlara yönelmesi, bölgedeki üretim dengelerini değiştirebilir.

MANİSA'DA ÜRETİLECEK MODELLER BELLİ OLDU

BYD'nin Türkiye'de üretmeyi planladığı modeller arasında tamamen elektrikli Seal U SUV, Sealion 5 (tam elektrikli ya da plug-in hibrit olması kesinleşmedi) ile birlikte plug-in hibrit modeller Seal U Dmi ve Seal 06 Dm-i yer alıyor.

Türkiye, Çinli otomotiv devlerinin Avrupa pazarına açılmak için tercih ettiği önemli bir üretim merkezi haline gelirken, BYD'nin bu hamlesi hem bölge ekonomisi hem de otomotiv sektörü için dikkatle izleniyor.