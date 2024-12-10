PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı? - Son Dakika
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Teknoloji

PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?

PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?

Elon Musk'ın PEPE paylaşımları piyasayı bir kez daha hareketlendirdi. Grok isimli yeni yapay zekanın piyasaya sürülmesinin ardından sosyal medya hesabından PEPE paylaşımı yapan Musk, Pepe coin'in yükselişine sebep oldu. Peki, bu yükseliş geçici mi kalıcı mı? İşte detaylar...

10.12.2024 17:27
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10 Aralık'ta Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşım serisiyle hem kendisini hem de meme coin dünyasını bir kez daha kripto gündemine taşıdı. Grok adlı yapay zekanın global çapta ücretsiz erişime açılmasıyla yükselen etkileşim, Musk'ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği gönderilere odaklanılmasına neden oldu.

Yükseliş geçici mi kalıcı mı?

Musk, kullanıcılar tarafından üretilen çeşitli meme coinleri yeniden paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Pepe (PEPE) ile ilgili yaptığı paylaşımlar, kısa süreli bir fiyat yükselişi yarattı. Ancak bu olumlu hava, genel kripto piyasasındaki düşüş trendiyle uzun süre korunamadı. PEPE, 10 Aralık'ta diğer altcoinlerle birlikte kayıplar yaşasa da 0,000022 dolar seviyesinden gelen alımlarla toparlanma sinyalleri verdi. Analistler, bu toparlanmanın Musk'ın paylaşımlarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Musk'ın sosyal medyadaki etkisi, kripto piyasasındaki manipülatif gücünü bir kez daha tartışmaya açtı. Yatırımcılar, meme coinlere yönelik bu ilginin sürdürülebilirliği ve piyasa üzerindeki potansiyel riskleri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bununla birlikte, Musk'ın kripto ekosistemi üzerindeki etkisi, yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Kripto Para, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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