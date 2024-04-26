POCO Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

POCO Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi

POCO Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Xiaomi'nin POCO markası altında yeni bir tablet modeli olan POCO Pad, bütçe dostu bir konseptle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tablet, kalem ve klavye desteğiyle birlikte gelecek. Ayrıca, POCO Pad'in Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olduğu ve aynı teknik özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Cihazda 2.5K piksel çözünürlüğe sahip 12.1 inçlik bir ekran, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 10,000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. POCO Pad'in mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

26.04.2024 13:11
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Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Markanın bu doğrultuda POCO markası altında yeni bir modeli kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor. Hatta tabletle ilgili ilk gelen ayrıntılar bütçe dostu bir konseptle geleceği yönünde. Son olarak modelin lansman öncesi önemli bir eşiği aştığı belirtiliyor. İşte POCO Pad özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

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POCO Pad, 2405CPCFBG model numarasıyla EEC veri tabanında ortaya çıktı. Dahası, tabletin kalem ve klavye desteğini bünyesinde barındıracağı da belli oldu. Ayrı ayrı satılması beklenen bu aksesurlar kısa bir süre önce 2407CMPBCG ve 24071KB3FG numaralarıyla FCC sertifikası aldı.

POCO Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek, yaklaşan POCO Pad modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre markanın yaklaşan tableti geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu, iki cihazın farklı isimleri ve tasarımları olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

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Cihazda 2.5K piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inçlik bir ekranın kullanılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alacak ve 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama sunacak. Son olarak cihazın mayıs ayında vitrine çıkması bekleniyor.

ÖzellikAçıklamaEkran Boyutu12.1 inçEkran Çözünürlüğü2.5K pikselEkran Yenileme Hızı120 HzParlaklık600 nit maksimum parlaklıkEkran SertifikasıTUV RheinlandİşlemciQualcomm Snapdragon 7s Gen 2Dolby Vision DesteğiVarStylus Pen UyumluluğuVarArka Kamera8 MegapikselÖn Kamera8 MegapikselVideo Kaydı1080p@30fpsSes4 hoparlör, Dolby Atmos desteği, çift mikrofonRAM8 GB'a kadarDahili Depolama256 GB'a kadarBatarya Kapasitesi10,000 mAhŞarj Hızı33Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3.5mm kulaklık jakı

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji POCO Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika

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