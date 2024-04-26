POCO Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi

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Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Markanın bu doğrultuda POCO markası altında yeni bir modeli kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor. Hatta tabletle ilgili ilk gelen ayrıntılar bütçe dostu bir konseptle geleceği yönünde. Son olarak modelin lansman öncesi önemli bir eşiği aştığı belirtiliyor. İşte POCO Pad özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

POCO Pad bir kez daha ortaya çıktı – Özellikleri ve çıkış tarihi

POCO Pad, 2405CPCFBG model numarasıyla EEC veri tabanında ortaya çıktı. Dahası, tabletin kalem ve klavye desteğini bünyesinde barındıracağı da belli oldu. Ayrı ayrı satılması beklenen bu aksesurlar kısa bir süre önce 2407CMPBCG ve 24071KB3FG numaralarıyla FCC sertifikası aldı.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek, yaklaşan POCO Pad modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre markanın yaklaşan tableti geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu, iki cihazın farklı isimleri ve tasarımları olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

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Cihazda 2.5K piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inçlik bir ekranın kullanılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alacak ve 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama sunacak. Son olarak cihazın mayıs ayında vitrine çıkması bekleniyor.