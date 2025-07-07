Sosyal medya fenomenlerinin hangi paylaşımları suç sayılıyor? Avukat Ali Ekin detayları verdi

Sosyal medyada hızla yükselen influencerlık kavramı, hukuki yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Ali Ekin, Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Fenomenlerin vergiden etikete, sözleşmeden veri sorumluluğuna kadar pek çok alanda yasal sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

"ETİKETSİZ PAYLAŞIMA CEZA VAR"

Prof. Dr. Ali Ekin, sosyal medya fenomenlerinin yaptığı tanıtımlarda etiket kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı. "Paylaşımlar reklama aykırı bulunduğunda fenomenlere idari para cezası verilebiliyor" diyen Ekin, reklamın açıkça belirtilmemesinin kanuna aykırı olduğunu söyledi.

"VERİLERİ TOPLUYORSANIZ HUKUKİ SORUMLULUK BAŞLAR"

Fenomenlerin tanıtım yaparken bireylerin haklarını ihlal etmeleri durumunda Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun'a göre yükümlülük doğabileceğini ifade eden Ekin, kişisel veri toplanması durumunda fenomenlerin veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatı kazanabileceğini aktardı.

"VERGİ, SGK, SÖZLEŞME: FENOMENLER İÇİN YASAL ZORUNLULUK"

Prof. Dr. Ekin, sosyal medya fenomenlerinin ciddi gelirler elde etmeleri durumunda otomatik olarak vergilendirileceklerini belirtti. Ayrıca fenomenlerin, influencer sözleşmelerinin genellikle özel düzenlemelerle yapıldığını söyledi. "Kendilerini SGK'ya bildirmezlerse, SGK resen tespit yaparak işlem başlatabilir" diyerek uyarıda bulundu.