Qualcomm\'un Snapdragon X Elite işlemcisiyle oyun performansı nasıl olacak?

Yeni Korku Oyunu Still Wakes The Deep, Merak Uyandırıyor

The Chinese Room tarafından geliştirilen Still Wakes The Deep, yeni bir fragmanla tanıtıldı. 18 Haziran'da çıkacak olan korku oyunu, grafikleri ve gerilimli dünyasıyla dikkat çekiyor. Oyunda, 1975 yılında İskoçya kıyılarındaki bir petrol platformunda geçen bir hikaye anlatılıyor. Oyuncular, iletişimin kesildiği ve silahların olmadığı bir ortamda hayatta kalmaya çalışacak. Still Wakes The Deep, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.