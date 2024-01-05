Recep İvedik 7 Artık Netflix\'te İzlenebilir

Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Son dönemlerde pek çok popüler yapımı sinema severlere sunan şirket, son olarak Recep İvedik 7 ile karşımıza çıktı.

Recep İvedik 7, artık Netflix üzerinden izlenebilir

İlk olarak 2008 yılında vizyona giren ilk film ile başlayan, başrolünde Şahan Gökbakar'ın olduğu Recep İvedik serisi, Türkiye'nin en popüler komedi film serilerinden biri haline geldi. Sevilen serinin son filmi olan Recep İvedik 7 ise 2022'de seyirciye sunuldu.

Film, sinemalarla birlikte dijital akış platformu Disney+ üzerinden de yayınlandı. Tabii bu da seyirci sayısını bir hayli artırdı. Ancak geçtiğimiz aylarda alınan radikal bir kararla, Recep İvedik 7 ile birlikte tüm yerli içerikler Disney+ kütüphanesinden kaldırıldı.

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Aradan geçen birkaç ayın ardından Recep İvedik 7, kısa süre önce sürpriz bir şekilde Netflix üzerinde yayınlandı. Komedi severlerin mutlaka göz atması gereken film, en çok izlenenler listesine girecek gibi görünüyor.

Recep İvedik 7 konusu ve oyuncu kadrosu

Recep İvedik 7, şehir hayatının kaosundan çok sıkılan ve köye taşınmaya karar veren Recep'in, en yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köyde yaşadığı maceraları anlatıyor.

Recep İvedik 7 oyuncuları, filmdeki ve gerçek isimleri ile şu şekilde sıralandı;

Recep İvedik: Şahan Gökbakar

Büşra Altın: Öznur Serçeler

Nurullah: Nurullah Çelebi

Müdür Erdem: İrfan Kangı

Öğretmen Kemal: Eray Türk

Enver Çökelek: Ilhami Adsal

Biberli Hasan: Murat Bölücek

Ayse: Victoria Grace

Asım Civan: Murat Ergür

İnşaat Avukatı: Murat Akdağ

Martı Bıyık Fatih: Fatih Batı

Feridun: Zeki Eker

Zıp Zıp Orhan: Şahabettin Karabulut

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