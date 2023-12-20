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Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı - Son Dakika
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Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı

Çinli telefon üreticisi, Redmi K70 modelinin 5 dakikada 600 bin adet satış rakamına ulaştığını açıkladı. Şirket, K70'in 1 milyon adet satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. Ayrıca, sınırlı sayıda ürettiği Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadora modelini 21 Aralık'ta satışa sunacağını duyurdu.

Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı
20.12.2023 - 21:13,
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29 Kasım'da K70 serisini tanıtan Çinli telefon üreticisi, Redmi K70 modelinin ilk 5 dakikada 600 bin adet satış rakamına ulaştığını açıkladı. Şirket bugün yaptığı paylaşımda Redmi K70'in 1 milyon adet satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. Bu başarının üzerine sınırlı sayıda ürettiği Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadora modelini 21 Aralık'ta satışa sunacağını duyurdu.

Redmi K70 Pro Lamborghini Edition geliyor

Yaklaşık bir ay önce K70 serisini tanıtan Redmi, satışlarda önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu. İlk 14 günde 1 milyon adet satılan Redmi K70, K serisinin satış rekorunu da kırmış oldu. Şirket bu başarının ardından cihazın Redmi K70 Pro Automobili Lambhorgini Squadora modelini geliştirdi. Redmi yaptığı paylaşımda yeni cihazın 21 Aralık'ta satışa sunulacağını duyurdu.

Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı

Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı

Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı

Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı

Lamborghini Edition, Redmi K70 Pro ile aynı teknik özelliklere sahipken tasarım tarafında bir takım değişiklikler olacak. Telefonun arka tarafında yer alan kamera bölümü K70 Pro'da dörtgen şeklindeyken Lamborghini Edition'da bu kısım beşgen bir forma sahip olacak. Cihaz süper spor otomobil Lamborghini Essenza SCV12 efsane renkleri sarı ve yeşil renginde olacak.

Lamborghini temalı Redmi K70 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve tasarımı

Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde olacak: 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) yonga seti, 24 GBRAM seçeneği, 1TB dahili depolama alanı, 2x optik zoom özelliği olan 50 Megapiksel+ 50 Megapiksel+ 12 Megapiksel üç arka kamera, 16 Megapiksel selfie kamerası, 120W hızlı şarj ve 5000 mAh. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Redmi K70 serisinin başarısı ve cihazın Lambhorgini Edition modeli hakkında sizlerin düşüncesi neler?

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Redmi K70, 1 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı - Son Dakika
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