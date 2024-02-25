Rise of the Ronin: Yeni Fragman Dövüş Mekaniklerini Gösteriyor - Son Dakika
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Rise of the Ronin: Yeni Fragman Dövüş Mekaniklerini Gösteriyor

Rise of the Ronin: Yeni Fragman Dövüş Mekaniklerini Gösteriyor

Geliştirici Team Ninja ve yayıncı PlayStation, Rise of the Ronin oynanış mekaniklerini gösteren yeni bir fragmanı yayınladı. Oyun, Team Ninja'nın imzası olan dövüş aksiyonunu katanalar, mızraklar ve diğer yakın dövüş silahlarıyla birleştirirken ateşli silahlar gibi beklenmedik unsurları da içeriyor. Rise of the Ronin fragmanı, oyunculara oyunun dövüş mekaniğini anlamalarına yardımcı olmak için detaylı bir bakış sunuyor. En ilgi çeken unsurlardan biri de planör ile uçarken ateş edebilmek ve katanalarla dövüşürken bir anda cebinizden altıpatlar çekip ateş düşmanlarınıza mermi yağdırabilmek.

25.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:17
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Geliştirici Team Ninja ve yayıncı PlayStation, Rise of the Ronin oynanış mekaniklerini gösteren yeni bir fragmanı yayınladı. Oyun, Team Ninja'nın imzası olan dövüş aksiyonunu katanalar, mızraklar ve diğer yakın dövüş silahlarıyla birleştirirken ateşli silahlar gibi beklenmedik unsurları da içeriyor.

Rise of the Ronin oynanış mekaniğinde katanaların yanı sıra tabancalar da var

Oyundaki temel dövüş stratejisi, kare tuşuyla yakın dövüş saldırıları gerçekleştirirken, L1 tuşuyla savunma ve daire tuşuyla kaçınma yapmak. Düşmanın enerjisi tamamen tükenince, savunmasız hale geliyor ve etkisiz hale geliyor, böylece kritik vuruşlarla büyük hasar vermek daha kolay hale geliyor.

Rise of the Ronin oynanışında oyunculara geniş bir savaş mekaniği sunuluyor. Oyuncular, çeşitli dövüş stilleri arasında geçiş yaparak, her biri farklı bir oyun tarzı sunan farklı silahlarla düşmanlarını alt etmeye çalışacaklar. Bu da oyuncuların çeşitli taktikler denemeleri için geniş bir alan sunuyor.

Rise of the Ronin fragmanı, oyunculara oyunun dövüş mekaniğini anlamalarına yardımcı olmak için detaylı bir bakış sunuyor. En ilgi çeken unsurlardan biri de planör ile uçarken ateş edebilmek ve katanalarla dövüşürken bir anda cebinizden altıpatlar çekip ateş düşmanlarınıza mermi yağdırabilmek.

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Siz ne düşünüyorsunuz? Rise of the Ronin fragmanında gösterilen mekaniklerini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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