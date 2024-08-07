Roblox'a da erişim yasağı getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji
BBC

Roblox'a da erişim yasağı getirildi

Roblox\'a da erişim yasağı getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram engelinden sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

07.08.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram engelinden sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla Roblox.com sitesine erişim engellendi.

Yasağın nedeni henüz açıklanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" ifadelerini kullandı.

Roblox nedir?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim ve oyun platformu.

Platform bazen ilkel bir metaverse olarak tanımlanıyor ve dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri.

Ücretsiz olan ve 4 yaş ve üzeri çocuklar için güvenli olduğu belirtilen Roblox, sanal dünyaları, gündelik oyunları ve oyuncular tarafından oluşturulan içerikleri içeriyor. Kullanıcılar birlikte oyun yaratıp oynayabiliyor.

2020 yılında Roblox Bloomberg'e yaptığı açıklamada 9-12 yaşları arasındaki ABD'li çocukların üçte ikisinin platformu kullandığını söyledi.

Kaynak: BBC

Instagram, Roblox, Çocuk, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Roblox'a da erişim yasağı getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Roblox'a da erişim yasağı getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement