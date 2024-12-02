Robotik ve Otomasyon Zirvesi 7 Aralık\'ta Başlıyor

Teknoloji

ROBOTİK ve Otomasyon Zirvesi'nin 3'üncüsü 'Yeni dünyanın terzileri' temasıyla 7 Aralık'ta Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği ROBODER'in düzenlediği zirvede bu yıl alanın tüm paydaşlarının yanı sıra, akademisyenler ve çok sayıda sektör profesyoneli de yer alacak.

ROBODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Ali Şen Zirveye ilişkin detayları paylaştı.

'YENİLİKLERİ BİRLİKTE KEŞFETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

A. Ali Şen, "Yeni dünyanın terzileri olarak adlandırdığımız robotik sistemler ve otomasyonlar, insanların daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlıyor. Robot ve robotik hatlar, yeni nesil ve kişiselleştirilmiş üretim teknolojileri aracılığıyla hayata geçiyor. Bu teknolojileri geliştiren de ekipman, makine ve hatların üretimi ile entegrasyonunu gerçekleştiren de robotik ve otomasyon sektörü. Özellikle yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler, sektörümüzün gelişimini çok daha fazla hızlandırıyor. Üretim teknolojisi ve sistemlerini kapsayan yeni nesil iş alanlarını ve sektörlerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de sektördeki yenilikleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde hem robot entegrasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini ağırlayacağız hem de gelecekteki çalışmalar için yol haritaları oluştururken inovatif fikirler için dinamik bir zemine ev sahipliği yapacağız. Yeni dünyanın terzilerini birlikte keşfetmeye hazırız" dedi.

ZİRVE 5 PANELDEN OLUŞACAK

'Yeni dünyanın terzileri' temalı Robotik ve Otomasyon Zirvesi'nde bu yıl robot entegratörleri, Ar-Ge uzmanları, robot üreticileri, politika yapıcılar ve düzenleyicileri ile yatırımcıların yanı sıra analist, danışman ve akademisyenler de yer alacak. 5 panelden oluşan zirvede katılımcılar, çeşitli iş birliği olanaklarının yanı sıra yatırımcılarla ilişki kurma fırsatı da yakalayacak. Etki analizleri ve interaktif katılımlı anketlerin de gerçekleştirileceği Robotik ve Otomasyon Zirvesi'nde paydaş ve katılımcılar, robotik sistemler ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi iş liderleriyle birlikte değerlendirme imkanı da bulacak.