Robotik ve Otomasyon Zirvesi 7 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Robotik ve Otomasyon Zirvesi 7 Aralık'ta Başlıyor

Robotik ve Otomasyon Zirvesi 7 Aralık\'ta Başlıyor

Robotik ve Otomasyon Zirvesi'nin 3'üncüsü 'Yeni dünyanın terzileri' temasıyla Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Zirvede robot entegratörleri, Ar-Ge uzmanları ve akademisyenler bir araya gelecek.

02.12.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROBOTİK ve Otomasyon Zirvesi'nin 3'üncüsü 'Yeni dünyanın terzileri' temasıyla 7 Aralık'ta Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği ROBODER'in düzenlediği zirvede bu yıl alanın tüm paydaşlarının yanı sıra, akademisyenler ve çok sayıda sektör profesyoneli de yer alacak.

ROBODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Ali Şen Zirveye ilişkin detayları paylaştı.

'YENİLİKLERİ BİRLİKTE KEŞFETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

A. Ali Şen, "Yeni dünyanın terzileri olarak adlandırdığımız robotik sistemler ve otomasyonlar, insanların daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlıyor. Robot ve robotik hatlar, yeni nesil ve kişiselleştirilmiş üretim teknolojileri aracılığıyla hayata geçiyor. Bu teknolojileri geliştiren de ekipman, makine ve hatların üretimi ile entegrasyonunu gerçekleştiren de robotik ve otomasyon sektörü. Özellikle yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler, sektörümüzün gelişimini çok daha fazla hızlandırıyor. Üretim teknolojisi ve sistemlerini kapsayan yeni nesil iş alanlarını ve sektörlerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de sektördeki yenilikleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde hem robot entegrasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini ağırlayacağız hem de gelecekteki çalışmalar için yol haritaları oluştururken inovatif fikirler için dinamik bir zemine ev sahipliği yapacağız. Yeni dünyanın terzilerini birlikte keşfetmeye hazırız" dedi.

ZİRVE 5 PANELDEN OLUŞACAK

'Yeni dünyanın terzileri' temalı Robotik ve Otomasyon Zirvesi'nde bu yıl robot entegratörleri, Ar-Ge uzmanları, robot üreticileri, politika yapıcılar ve düzenleyicileri ile yatırımcıların yanı sıra analist, danışman ve akademisyenler de yer alacak. 5 panelden oluşan zirvede katılımcılar, çeşitli iş birliği olanaklarının yanı sıra yatırımcılarla ilişki kurma fırsatı da yakalayacak. Etki analizleri ve interaktif katılımlı anketlerin de gerçekleştirileceği Robotik ve Otomasyon Zirvesi'nde paydaş ve katılımcılar, robotik sistemler ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi iş liderleriyle birlikte değerlendirme imkanı da bulacak.

Kaynak: DHA

Bilişim Vadisi, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Aralık, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Robotik ve Otomasyon Zirvesi 7 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: Robotik ve Otomasyon Zirvesi 7 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.