Roscosmos Başkanı Bakanov, ABD talebiyle çapraz uçuşların 2030'a uzatıldığını duyurdu - Son Dakika
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Roscosmos Başkanı Bakanov, ABD talebiyle çapraz uçuşların 2030'a uzatıldığını duyurdu

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Roscosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, ABD'nin talebiyle çapraz uçuşların 2030'a kadar uzatıldığını bildirdi. Program kapsamında Rus kozmonotlar Crew Dragon, Amerikalı astronotlar ise Soyuz MS ile ISS'e taşınıyor.

Rusya Uzay Kurumu (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Rus ve Amerikalı uzay personelinin birbirlerinin uzay araçlarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşınmasını sağlayan programın 2030'a uzatıldığını bildirdi.

Bakanov, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, ABD ile uzay alanındaki işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile ISS kapsamında işbirliğinin devam ettiğini belirten Bakanov, "Amerikalı meslektaşlarımızın talebi üzerine çapraz uçuşlarımız 2030'a kadar uzatıldı." dedi.

Program kapsamında Rus kozmonotlar, ABD'nin Crew Dragon uzay araçlarıyla, Amerikalı astronotlar ise Rusya'nın Soyuz MS uzay araçlarıyla ISS'ye taşınıyor.

Öte yandan, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, bugün yaptığı açıklamada, ISS'nin faaliyet süresinin 2032'ye kadar uzatılması için uluslararası ortaklarla görüşmeler yürüttüklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Roscosmos Başkanı Bakanov, ABD talebiyle çapraz uçuşların 2030'a uzatıldığını duyurdu - Son Dakika
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