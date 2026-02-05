Sanchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar - Son Dakika
Sanchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Sanchez\'den Musk\'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar
05.02.2026 23:40
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Elon Musk'ın sosyal medya düzenlemeleri nedeniyle kendisine yönelik hakaretlerine, Don Kişot eserinden bir alıntı yaparak yanıt verdi. Sanchez, Musk'ı 'tekno-oligark' olarak nitelendirdi ve ''Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu yol aldığımızın işaretidir.'' sözleriyle karşı atağını yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya düzenlemeleri nedeniyle kendisine ağır hakaretlerde bulunan teknoloji milyarderi Elon Musk'a, İspanyol edebiyatının klasikleri arasında yer alan Don Kişot eserinden bir alıntıyla yanıt verdi. Sanchez, Musk'ı "tekno-oligark" olarak nitelendirerek geri adım atmayacağı mesajını verdi.

GERİLİMİN FİTİLİ SOSYAL MEDYA YASAĞI İLE ATEŞLENDİ

Sanchez'in 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi ve dijital platformlara sıkı denetim uygulanmasına yönelik planlarını açıklaması, Elon Musk'ın sert tepkisine neden oldu. Musk, Sanchez için "gerçek bir faşist" ve "halkına ihanet eden bir zalim" ifadelerini kullanarak İspanyol lideri hedef aldı.

EDEBİYAT TARİHİNDEN UNUTULMAZ YANIT

Elon Musk'ın doğrudan saldırılarına edebi bir dille karşılık veren Sanchez, Cervantes'in kült eseri Don Kişot'tan şu alıntıyı yaptı: "Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu yol aldığımızın işaretidir."

Bu yanıt, hükümetin teknoloji devlerinin baskısına rağmen yasal düzenlemeler konusunda kararlı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dijital platformlara yönelik denetimlerin çocukları koruma amacı taşıdığı ve kamusal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Sanchez'in bu diplomasi hamlesi, Avrupa'da büyük teknoloji şirketleri ile hükümetler arasındaki gerilimin son halkası oldu.

Sosyal Medya, Teknoloji, Elon Musk, Politika, İspanya, Medya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sanchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
