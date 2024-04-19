Sağlık Bakanlığı, Randevu Sisteminde Yeni Adımlar Atıyor

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Son zamanlarda vatandaşlar, özellikle diş ve göz hastalıkları gibi kliniklerinden randevu alma konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Öyle ki yoğunluktan dolayı randevu bulunamıyor. Neyse ki Sağlık Bakanlığı, bunun için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte hastaneler için yeni randevu sistemi…

Fahrettin Koca'dan yeni randevu sistemi açıklaması!

Aslına bakacak olursak randevu bulamama sorunu uzun bir süredir gündemde. Bakanlık bunun için yeni adımlar atıyor. Daha önce randevuya gitmeyen kişiler için 15 günlük kısıtlama devreye alınmıştı ve bu işe yaramıştı. Şimdi ise ek bir onay sistemi kullanıma sunuluyor.

Randevu sorununu kalıcı olarak çözmek için ilk tedbir: 1 gün öncesinden onaylanmamış randevular geçersiz kabul edilecek. Yeni tedbirleri kademeli şekilde hayata geçirerek, randevu sorununu kalıcı olarak çözmek için çalışmalarımızı başlattık. Uygulamaya koyacağımız ilk tedbir,… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2024

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre randevu bulamama sorununa yeni bir çözüm daha geliyor. Buna göre bakanlık, 1 gün öncesinden onaylanmamış randevuları geçersiz kabul edecek. Peki bu ne anlama geliyor?

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Yeni sisteme göre aldığınız randevudan bir gün önce yani en geç randevu gününden önceki gün saat 23.59'a kadar "Randevuma geleceğim" şeklinde bir onay vermeniz istenecek. Eğer bu onayı vermezseniz, randevunuz otomatik olarak iptal edilecek ve başka bir kişiye sunulacak. Örneğin 20 Nisan'da bir randevunuz varsa, 19 Nisan saat 23.59'a kadar bu onayı sağlamanız gerecektir.

Onay verip de randevuya gelmeyen kişiler içinse bir yaptırım uygulanacak. Bu durumda aynı branşta hiçbir doktordan ve sağlık kuruluşundan hizmet almak mümkün olmayacak. Bu yeni sistemin randevu alamama sorununa bir çözüm getirmesi bekleniyor.

Söz konusu bu sistem, kademeli olarak kullanıma sunulacak. Net bir tarih paylaşılmadı ancak önümüzdeki aylardan itibaren tamamen devreye alınacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlara ne kadar fayda sağlayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni randevu sistemini nasıl buldunuz? Sizce mantıklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.