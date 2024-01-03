Sahibinden.com Erişim Sorunu: Neden Açılmıyor?

Türkiye'nin en büyük ilan ve çevrim içi alışveriş sitelerinden Sahibinden.com, geçtiğimiz günden itibaren erişim sorunu ile sosyal medyanın gündeminde. "Sahibinden.com neden açılmıyor?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Sahibinden.com web sitesi ve mobil uygulamasına ne oldu, çöktü mü ve VPN – DNS ile girilebilir mi?

Sahibinden.com neden açılmıyor? VPN ile girilebilir mi? İşte erişim sorunu ile ilgili tüm bilinenler

Sahibinden.com, son saatlerde internet üzerinde en çok konuşulan konulardan birisi. Öyle ki her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği web sitesi, kullanıcıları "Sahibinden.com sitesine ulaşılamıyor" hatasıyla karşılamaya başladı. Aynı zamanda mobil uygulamaya da erişim sağlanamıyor. Sosyal medyada dönen tartışmalar giderek çoğalıyorken şirketten ilk açıklama geldi.

Sahibinden, gece yarısında başlayan erişim problemleri için sabah saatlerinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile alan adı hizmeti sağlayan firmayla teknik bir problem yaşadıklarını açıkladı. Kullanıcıların web site ve uygulamaya girememesinin nedeni de tam olarak bu.

Sahibinden.com'dan yeni açıklama geldi! Neden açılmıyor?

Alan adı sorgulama sistemine bakıldığında ise Sahibinden.com kullanım süresinin 2 Ocak'ta sona erdiği, ardından hizmete devam edebilmek 2025 yılına kadar yenilendiği ortaya çıktı. Ancak burada kafaları karıştıran taraf, yenileyen şirketin Sahibinden değil, ABD merkezli teknoloji şirketi olmasıydı. Bu durumda kullanıcılar, Sahibinden'in alan adını yenilemeyi unuttuğunu ve bu adı çaldırdığını konuşmaya başladı. Bunun üzerine ikinci açıklama geldi.

Sahibinden, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile medyada yer alan "sahibinden.com" alan adının yenilenmemesi ve başka bir kişi/ firma tarafından satın alındığına yönelik iddiaları yalandı.

Sonuç olarak resmi açıklamalar, "Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna teknik bir problem yaşandığı yanıtını veriyor. Peki erişim sorunu yaşayan Sahibinden.com'a VPN kullanarak veya DNS değiştirerek girilebilir mi?

Sahibinden.com VPN – DNS ile girme

Şu anda Sahibinden.com'a alan adını sağlayan firmada teknik sorunlar yaşandığı için ne VPN ne de DNS değiştirerek erişim sağlamak mümkün değil. Web site, internet sağlayıcısı tarafından yasaklansaydı bu mümkün olabilirdi.

Sahibinden.com erişim sorunu ne zaman çözülecek?

Şirket tarafından paylaşılan bilgiler, net bir saat vermiyor. Dolayısıyla Sahibinden.com erişim sorununun ne zaman çözüleceği de bilinmiyor. Yaşanan teknik sorunun büyüklüğüne göre biraz daha beklememiz gerekebilir.