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Sahibinden.com Erişim Sorunu Yaşadı, Ancak Sorun Giderildi - Son Dakika
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Sahibinden.com Erişim Sorunu Yaşadı, Ancak Sorun Giderildi

Sahibinden.com, yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle erişime kapanmıştı. Şirket, kullanıcıları bilgilendirmeyi ihmal etmedi ve yapılan son açıklamada web sitesi ve mobil uygulamanın tekrar açıldığı belirtildi.

Sahibinden.com Erişim Sorunu Yaşadı, Ancak Sorun Giderildi
03.01.2024 - 22:29,
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3 Ocak sabahı itibarıyla Sahibinden.com erişimi kesilmişti. Alan adı sağlayıcısıyla teknik sorun yaşadığını bildiren şirket, gün içerisinde kullanıcıları bilgilendirmeyi ihmal etmedi. Yapılan son açıklamada ise Sahibinden web sitesi ve mobil uygulamanın açıldığı belirtildi.

Sahibinden.com neden açılmıyordu?

Sahibinden.com'a 3 Ocak sabah saatlerinden beri erişim sorunları yaşanıyordu. Alan adı hizmetinden dolayı erişimi kaybettiklerini açıklayan şirket, sosyal medya hesaplarından kullanıcıları bilgilendirmeyi ihmal etmedi. Yeni paylaşımda ise sitenin ve uygulamanın açıldığı aktarıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

sahibinden.com (@sahibindencom)'in paylaştığı bir gönderi

Şirket paylaştığı yeni açıklamada, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

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Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması. Bu da sitenin kapanmasına ve uygulamada sunucu sorunları yaşanmasına yol açtı.

Sahibinden.com'un alan adı kaydının 30 Aralık 2023'te bittiği ve yenilenmediği fark edildi. 2 Ocak itibarıyla alan kaydı uzatılmış olsa da, site ve uygulamanın hala açılmadığını belirtelim. Ancak bazı kullanıcılar yavaş da olsa uygulamaya girebildiğini ifade ediyor.

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Sahibinden'in çökmesi, online alışveriş ve ilan platformlarının ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Ancak e-ticaret platformunun açılmaması ise binlerce kişiyi Sahibinden.com çöktü mü ve Sahibinden.com alternatifleri sorularına yöneltti. Gün içerisinde kullanıcıları bilgilendiren platform, 18.00 itibarıyla yeniden erişim kazandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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