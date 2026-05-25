Samsun'da Öğrencilerden Yenilikçi Projeler

25.05.2026 11:53
Atakum Lisesi öğrencileri, havadan su üreten jeneratör ve manyetik alanla çalışan fren sistemi geliştirdi.

Samsun'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havadaki nemi suya dönüştüren atmosferik su jeneratörü ile manyetik alanla çalışan temassız fren sistemi projesi geliştirdi.

Lisede düzenlenen bilim fuarında yer alan projelerden biri olan "Atmosferik Su Jeneratörü" adlı çalışma, havadaki nemi kullanılabilir suya dönüştürmesiyle dikkat çekti. Projeyi geliştiren öğrencilerden biri olan Mustafa Ferhat İstanbul, cihazın özellikle küresel ısınma ve kuraklık sorununa çözüm üretmeyi amaçladığını söyledi.

Mustafa Ferhat İstanbul, "Havadaki nemden su üretebilen bir cihaz yaptık. Cihazımızın ismi atmosferik su jeneratörüdür. Havadaki nemi boruların içerisinde geçen soğutucu gazla yoğunlaştırarak kullanılabilen suya dönüştürüyoruz. Bu cihazı yapmamızdaki asıl amacımız küresel ısınmadan dolayı yanan ormanlarımızı geri kazanmaktır. Diktiğimiz fidanlara belirli miktarda su verilmesi gerekiyor. Bu suyu damlama sistemi ile karşılıyoruz. Su olmayan ve tarım yapılamayan yerlerde cihazımız sayesinde su kaynağı elde edilerek tarım yapılabilir. Ayrıca doğada yaşayan hayvanların yaşamını sürdürebilmesi için de su kaynağı sağlamaktadır. Sistem 7 gün 24 saat çalışmakta olup enerjisini tamamen güneş panellerinden almaktadır" dedi.

"Manyetik alan ile çalışan temassız fren sistemi"

Fuarda sergilenen bir diğer proje ise manyetik alan ile çalışan temassız fren sistemi oldu. Öğrenciler tarafından geliştirilen sistemin özellikle otonom ve elektrikli araç teknolojilerine katkı sağlaması hedefleniyor. Projeyi tanıtan öğrenci İbrahim Yücel, "Projemizin amacı otonom sektöründe daha ileri bir çağa geçilmesini sağlamaktır. Elektrikli araçlarda farklılık oluşturacak bir sistem geliştirdik. Projemizin adı 'Manyetik alan ile çalışan temassız fren sistemi'dir. Araç hareket halindeyken kendi enerjisini kendi üretiyor. Mıknatıslarla bakır bobinlerin etkileşimi sonucu oluşan elektrik depolanıyor. Fren yapılacağı zaman depolanan enerji kısa devre çubuklarına aktarılıyor ve araç fren yapıyor. Sistem suda ve çamurda da çalışabiliyor. Otonom sektöründe başarılı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bilim fuarında öğrencilerin çevre, enerji ve teknoloji alanlarında geliştirdiği projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:25:31. #7.13#
