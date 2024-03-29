Samsung, kendi akıllı telefonları için sunduğu One UI'ı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda One UI 6.0 güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile birçok yenilik kullanıma sunulmuşken kullanıcıların sevdiği bir özellik ise ne yazık ki kaldırıldı. Ancak son gelişmelere göre Samsung, batarya ile ilgili bu özelliği geri getiriyor. İşte ayrıntılar…
Samsung, bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği geri getiriyor!
Pil ayarları üzerinden üzerinden ulaşılabilen söz konusu bu özellik sayesinde Samsung kullanıcıları, bataryanın en son tam şarj edilmesinden bu yana ekran kullanım süresini öğrenebiliyordu ve bazı istatistiklere kolayca ulaşabiliyordu. Bu da bataryanın ne kadar sağlıklı olup olmadığına dair bir fikir veriyordu.
Device Care uygulaması için son yayınlanan güncelleme ile birlikte Samsung'un kullanıcıların sevdiği batarya özelliğini geri getireceği ortaya çıktı. One UI 6.0 veya One UI 5.1 arayüz yazılımını çalıştıran kullanıcılar için sunulmaya başlanan bu güncellemenin kademeli şekilde yayınlandığı belirtiliyor. Yani siz de yükseltme almış olabilirsiniz. Bunun için Galaxy Store'u kontrol etmenizde fayda var.
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Galaxy Store üzerinden uygulama güncellemek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Galaxy Store uygulamasına giriş yapın.
2. Adım: Sol üst köşede yer alan Menü simgesine dokunun.
3. Adım: Güncellemeler seçeneğine dokunun.
4. Adım: Device Care uygulamasının karşısındaki "Güncelle" butonuna dokunun.
Eğer yeni bir güncelleme görünmüyorsa, daha sonra tekrardan kontrol edebilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un geri getiriyor olduğu özelliği nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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