Samsung, bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği geri getiriyor!

New York, Sürücüsüz Taksi Uygulamasına Geçiyor

New York yönetimi, sürücüsüz taksi uygulamasını resmi olarak devreye sokacaklarını duyurdu. Ancak uygulama ilk etapta test aşamasında olacak ve araçlarda güvenlik için gerçek bir sürücü bulundurulması zorunlu olacak. Bu haber, birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi ve yakın zamanda New York sokaklarında otonom araçlar görülebileceği belirtiliyor. Ancak bazı kişiler, bu sistemin tehlikeler yaratabileceğini iddia ediyor. Şehir yönetimi, sürücüsüz araçları yoğun bir incelemeden geçirecek ve yolcu güvenliğini ön planda tutacaklarını vurguladı. Sürücüsüz taksilerin Amerikan Motorlu Araçlar Kurumu'nun güvenlik testinden geçeceği belirtilirken, ücretlendirme konusu ise merak konusu oldu. New York halkı heyecanla bu gelişmeleri beklerken, bazı aktivist grupların protestolar yapabileceği öne sürülüyor.