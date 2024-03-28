Samsung Galaxy AI Özellikleri ve Desteklenen Cihazlar

Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisinin yanı sıra Galaxy AI teknolojisini de tanıttı. Etkinlikte tanıtılan Samsung'un yeni yapay zekası Galaxy AI, gelişmiş özelliklerle geliyor. Şimdilik yalnızca S24 serisinde aktif olan Galaxy AI, yakında Galaxy S23 ve Galaxy Tab S9 gibi 2023 Galaxy cihazlarına yayınlanacak. Ancak, Galaxy AI özellikleri cihazdan cihaza farklılık gösterecek. İşte detaylar…
Bazı Galaxy AI özellikleri, bazı cihazlarda kullanılamayacak
Circle to Search, Canlı Çeviri, ve Anlık Ağır Çekim gibi özelliklerle tanıtılan yapay zeka teknolojisi, gelecek güncellemelerle daha fazla cihazda kullanılabilir olacak. Ne yazıkki, yayınlanacak güncelleme ile gelecek özelliklerin bazıları, bazı cihazlarda desteklenmeyecek. Şimdi gelin birlikte özelliklere ve desteklenen cihazlara bakalım.
Samsung'un geliştirdiği en yeni yapay zeka yazılımı, kullanıcılara onlarca gelişmiş özellik sunuyor. Bugün ortaya çıkan resmi açıklamalardan da öğrendiğimiz üzere 28 Mart'ta yayınlanmaya başlayacak olan One UI 6.1 güncellemesi ile AI özellikleri, S23, Tab S9, Z Fold 5, ve Z Flip 5 modellerinde kullanılabilecek.
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Örneğin Galaxy S23 FE, Galeri uygulamasında bulunan "Anlık Ağır Çekim (Instant Slow-Mo)" özelliğini desteklemeyecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir video izlerken uzun basışta videoyu ağır çekim modunda izleyebiliyorlar.
"Fotoğraf Ortam Duvar Kağıdı" özelliği de Galaxy S24 serisi dışında diğer Galaxy cihazlara yayınlamayacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, anlık hava koşullarını değişen duvar kağıdında görebiliyolar, fakat bu özellik dediğimiz gibi diğer cihazlarda kullanıma sunulmayacak.
İşte Galaxy AI özellikleri ve cihaz listesi:
Circle to Search
Sohbet Asistanı
Tercüman
Canlı Çeviri (Wi-Fi Galaxy Tab S9'da mevcut değil)
Not Asistanı
Metin Asistanı
Gözatma Asistanı
Üretken Düzenleme
Düzenleme Önerisi
Anlık Ağır Çekim (Galaxy S23 FE'de mevcut değil)
Üretken Duvar Kağıdı
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy AI Özellikleri ve Desteklenen Cihazlar - Son Dakika
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