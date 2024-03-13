Samsung Galaxy S24 serisi satışları tüm beklentileri aştı! - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy S24 serisi satışları tüm beklentileri aştı!

Samsung Galaxy S24 serisi satışları tüm beklentileri aştı!

Gelen son bilgiler, Samsung Galaxy S24 modelinin oldukça iyi satış rakamları yakaladığını gösteriyor. İşte detaylar...

13.03.2024 14:37
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Son yıllarda düşen satışlarıyla dünyanın en büyük telefon üreticisi unvanını kaybeden Samsung, Galaxy S24 serisinin yakaladığı satış başarısıyla yeniden yükseliş trendine girdi. Şirketin uygun fiyatlı modellerine olan talep günden güne azalsa da, Galaxy S serisi ve Fold gibi üst seviye cihazların oldukça sevildiği görülüyor.

Marka sadece birkaç ülkede değil tüm dünyada satışlarını artırırken, bu satışların büyük çoğunluğunu S24 Ultra modelinin oluşturduğu belirlendi. Bu gelişme, akıllı telefon sektöründe kartların yeniden dağıtılacağı anlamına gelebilir. İşte tüm detaylar…

Galaxy S24, satış rakamlarıyla gündemde!

Galaxy S24, piyasaya sürüldüğü ilk 3 haftalık dilimde kendinden önceki Galaxy S23 serisine göre tam yüzde 8 daha fazla satış yaptı. Samsung'un yerlisi olduğu Güney Kore pazarında da tablo oldukça olumlu diyebiliriz.

Şirket bu ülkedeki satışlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artırırken, Amerika'da bu oran yüzde 14 olarak öne çıktı. Almanya ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerinde ise dikkat çeken ön sipariş sayıları sayesinde, yüzde 28'lik bir artış sağlandı.

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Geçtiğimiz yıl Galaxy S23 hiç fena olmayan bir başarı yakalasa da, Galaxy S24 serisi seviyeyi en üst noktaya taşıdı. Serinin en çok satan modelinin tam yüzde 52 ile Ultra olması ise, birçok kişi tarafından hayretle karşılanıyor.

Dünyadaki en pahalı akıllı telefon modellerinden biri olarak önce çıkan Galaxy S24 Ultra, kullanıcıların büyük ekrana olan sempatisini gösteriyor diyebiliriz. Geriden ise yüzde 27 ile Galaxy S24 ve yüzde 21'lik oranla Galaxy S24 Plus geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un uyguladığı satış stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S24 serisi satışları tüm beklentileri aştı! - Son Dakika

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