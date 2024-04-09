Samsung, bu yılın ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en tepe modeli Galaxy S24 Ultra ise özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Hatta pazardaki rekabeti bile önemli seviyede etkiledi. Peki Samsung Galaxy S24 Ultra ne kadar dayanıklı? Yakın zamanda yaşanan bir olay, bu soruya cevap verdi.
Samsung Galaxy S24 Ultra, 3 bin 657 metreden düştü!
Paraşütle atlama ve tüplü dalış gibi macera dolu aktivitelerle ilgilenen Frank Carballido adlı bir kişi, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda paraşütle atlarken yaşadığı olağanüstü bir anı kaydetti. Videoda Carballido'nun Galaxy S24 Ultra model telefonunu yüksekten düşürdüğü görüldü. Bu video ile birlikte cihazın dayanıklı olup olmadığı gözler önüne serildi.
Frank Carballido (@frankcarballido97)'in paylaştığı bir gönderi
Frank Carballido (@frankcarballido97)'in paylaştığı bir gönderi
Carballido'nun belirttiğine göre telefon, cebinden çıkıp aşağı doğru düşmeye başladığında tam 12 bin feet yani 3 bin 657 metre yükseklikteydi. Bu, gökyüzünden yere düşen bir telefonun sağlam kalabilmesi için neredeyse imkansız bir yükseklik. Buna dayanacak telefon modeli pek fazla yok.
Google sızıntılara engel olamadı! Pixel 8a tasarımı ortaya çıktı
yere indikten sonra telefonunun kayıp olduğunu fark Carballido, Neyse ki Google'ın Cihazımı Bul özelliğini kullanarak cihazın yerini tespit etmeyi başardı ve konumu bisikletle takip ederek kaybolan telefonunu buldu.
Neyse ki Samsung Galaxy S24 Ultra'yı bulduğunda cihazın halen çalışır ve hatta şarj seviyesinin yüzde 65 seviyesinde olduğunu gördü. Kişi, telefonda bir çizik bile olmadığını ifade etti. Böylelikle Samsung'un yeni Android amiral gemisi, dayanıklılığıyla dikkat çekmeyi başardı.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 Ultra, 3 bin 657 metreden düştü! - Son Dakika
Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin kütlesini açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında tespit edilmişti. Higgs'in ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ayrıca haberde, CERN laboratuvarında çalışan bilim insanlarının karanlık maddenin gizemini çözmeye çalıştığı da belirtiliyor.
Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.
SDN editörleri Samet ve Alperen, 20.000 TL değerindeki bir kutuyu açarak içinden çıkan ürünleri inceledi. Kutunun içeriğinde araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları gibi teknolojik eşyaların yanı sıra beklenmedik ürünler de bulunuyordu. Videoda yer alan ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Dünyanın Teams ile birlikte en çok kullanılan iki toplantı uygulamasından biri olan Google Meet, yapay zeka destekli gıcır gıcır özellikler alacak. Şirket, uygulamaya ek bir ücret karşılığında sunulacak çok kullanışlı iki özelliği sunmaya hazırlanıyor. Google Meet'e gelecek bu özellikler, Google Workspace'e ek bir ücret karşılığında sunulacak ve kullanıcılara toplantılarda not alma ve gerçek zamanlı çeviri imkanı sağlayacak. Google Meet'e eklenen 'Benim için Not Al' özelliği, toplantı katılımcılarının konuşmalarını otomatik olarak transkript ederek not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ayrıca Google Meet'e eklenecek olan 'Benim için Çevir' özelliği ise çok dilli toplantılarda dil engellerini aşmayı hedefliyor. Google'ın bu yeni özellikleri, başlangıçta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak olsa da ilerleyen zamanlarda tüketici düzeyindeki Google ürünlerine de yayılması bekleniyor. Google Meet'e gelecek bu yapay zeka özelliklerini kullanmak için aylık 10 dolar gibi bir ücret ödenmesi gerekecek.
Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı. Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek. LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.
Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.
Activision, geliştirilmiş hile tespit sistemleri ve güvenlik güncellemeleri sayesinde kötü niyetli oyuncuları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu doğrultuda hile yapan on binlerce Call of Duty oyuncusu ban yedi. Activision, geçtiğimiz hafta sonunda 27 binden fazla Call of Duty hesabını banladığını duyurdu. Bu ban dalgası, Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3'ün piyasaya sürülmesinden ve 4-8 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sürümünün yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Call of Duty üzerinde çalışan 'TeamRICOCHET' adlı ekibin bir dizi güncellenmiş hile tespit sistemi kullanarak 27.000'den fazla hesabı belirleyip banladığı açıklandı. Şirket, bu başarıyı daha fazla güvenlik güncellemesiyle pekiştirmeye devam edeceklerini ve gelecekte benzer yasak dalgalarının olacağını belirtti.
ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları raporunu yayınladı. Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı ve bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğine göre bir büyüme olduğunu gösteriyor. Lenovo, en çok satan bilgisayar üreticisi olarak öne çıkarken, HP Inc. ikinci sırada yer aldı. Dell üçüncü, Apple ise dördüncü sırada yer aldı.
Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak.
32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?