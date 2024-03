Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı

Game of Thrones: Tarihe geçen en iyi bölüm 'The Rains of Castamere'

Game of Thrones, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan fantastik bir TV serisi. 'The Rains of Castamere' adlı bölüm, hem en iyi hem de en sarsıcı bölümlerden biri olarak kabul edildi. Bu bölümde, Robb Stark ve ailesinin düğünü sırasında yaşanan korkunç bir katliam izleyicileri derinden etkiledi. IMDb'de 9,9 puan alarak TV tarihinde en yüksek puan alan bölümlerden biri oldu.