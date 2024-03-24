Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite (2024), renk seçenekleri ve teknik özellikleriyle sızdırıldı. Tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Yeni sızıntı, cihaz hakkında daha fazla bilgi veriyor. Galaxy Tab S6 Lite, önceki versiyonuna benzer özelliklere sahip olacak ve Nane, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacak. Tabletin tasarımı ve teknik özellikleri büyük olasılıkla önceki modele benzer olacak. Ayrıca, tabletin güçlü yonga seti, büyük pil kapasitesi ve S-Pen desteği gibi özellikleri de bulunacak.

24.03.2024 20:31  Güncelleme: 20:34
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Samsung'un yaklaşan uygun fiyatlı tableti, renk seçenekleri ve birkaç teknik özelliğiyle sızdırıldı. Söz konusu tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 'ın (2024) daha önce erken render görüntülerini görmüştük ancak yeni sızıntı, tablet hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Samsung Tab S6 Lite (2024), halefiyle benzer özelliklere sahip olacak

Galaxy Tab S6 Lite, ilk olarak 2020'de tanıtıldı ve bir sonraki versiyonu 2022'de piyasaya sürüldü. 91mobiles tarafından yapılan sızıntıyla birlikte 2 yılın ardından cihazın yeni sürümünün geldiği öğrenildi. Sızdırılan görüntülerde cihazın ilk kez bir Nane rengiyle geleceğini görülüyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı

91mobiles, resmi listelerde cihazın tam görünümünü, özellikler ve teknik detaylar da dahil olmak üzere sergileyen bazı görüntülerin keşfedildiğini belirtiyor. Yeni tabletin muhtemelen öncüsüyle aynı tasarımı taşıyacağı tahmin ediliyor ve yeni Nane renginin yanı sıra pembe ve siyah renk seçenekleri de sunulacak.

Tasarımın yanı sıra, teknik özelliklerin büyük olasılıkla önceki modele benzer olacağı tahmin ediliyor. Cihazda 10,4 inçlik bir ekran ve büyük çerçeveler bulunacağı tahmin edilirken, kamera kurulumunun yine tek bir 8 MP arka sensör ve ön tarafta 5 MP selfie kamerası içereceği düşünülüyor. Arka kamera muhtemelen 1080p video kaydını destekleyecek.

Önceki modelin öne çıkan özelliklerinden biri olan pil kapasitesi, Samsung Tab S6 Lite (2024)'da da büyük olacak. 14 saatlik video oynatma süresi sunan devasa bir pil bekleniyor. Yeni bütçe dostu tablet ayrıca S-Pen'i destekleyecek, cihazın sağ kenarına takılacak ve tabletin rengine uyacak.

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Muhtemelen en heyecan verici değişiklik, tableti güçlendiren yonga seti olacak. Cihazın, bazı Galaxy telefonlarında kullanılan Exynos 1280 işlemcisi ile geleceği tahmin ediliyor. Depolama için en az 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı bekleniyor, ayrıca microSD desteği de olacak.

Cihazın diğer özellikleri arasında Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 3.5mm kulaklık girişi ve AKG destekli hoparlörler bulunacak. Yakın zamanda BIS sertifikası alan cihazın Wi-Fi ve LTE varyantlarıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD FCC ve Danimarka'nın UL veritabanlarında da görünmüş, bu da Hindistan'da başlayarak yakında küresel çapta bir çıkış olacağına işaret ediyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Sızdırıldı: Renk Seçenekleri ve Teknik Özellikler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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