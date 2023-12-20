Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çin\'e ziyaret gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında ise mevkidaşlarıyla görüşerek Türkiye hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakan, Çinli firmaları sanayi ve teknoloji alanında iş birliğine davet etti.

Türkiye ve Çin, teknoloji için güçlerini birleştiriyor mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Çin'in Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye açık davette bulunulduğu aktarıldı.

??Pekin Çin ziyaretimizde Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Jin Zhuanglong ile bir araya geldik. Türk sanayisinin rekabet gücünü artıran, Ar-Ge ve inovasyon ile yükselen Milli Teknoloji Hamlesi'ni muhataplarımla paylaştım.… pic.twitter.com/8ZfGwGhHvA — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 20, 2023

Bakan, Türkiye'nin üretim altyapısı, iş gücü ve coğrafi konumu sayesinde yatırımcılar için cazip fırsatlara sahip olduğunu dile getirdi. Çinli otomotiv ve batarya firmalarının Türkiye'ye yatırım yapabileceğine dair fırsatlar ele alındı.

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Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini artıran Milli Teknoloji Hamlesi'nin Çinli muhataplarla paylaşıldığı aktarıldı. Türk ve Çin şirketlerinin teknoloji ve inovasyon alanında daha yakın iş birliği yapabileceği ifade edildi.

Bakan, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların temeline dikkat çekti. Bu kapsamda sanayi ve teknoloji alanındaki ortak başarı hikayelerinin önemine vurguda bulundu. Yeni yatırımların iki ekosistemi güçlendireceğinin de altını çizdi.

Konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye'nin küresel yatırımlar için en doğru adres olduğunu ifade ettim. Nitelikli iş gücümüz, Gümrük Birliği üyesi olarak Avrupa pazarlarına ve 28 ülke ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla toplam 1,5 milyar nüfusa erişim imkanımız, güçlü üretim altyapımız ile yatırımcılara cazip koşullar sunuyoruz. Özellikle, Çin otomotiv ve batarya firmaları için ülkemizdeki yatırım fırsatlarını konuştuk" ifadelerini kullandı.

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