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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'de görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'de görüşmelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşları ile bir araya gelerek elektrikli araçlar ve batarya yatırımları başta olmak üzere çeşitli ikili iş birlikleri ele aldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki kapasitesini ve sanayi teknolojilerindeki başarılarını paylaşarak, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri alanında üretim üssü haline gelmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca sağlık endüstrisi, raylı sistem teknolojileri, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji gibi farklı alanlarda iş birliklerinin değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin\'de görüşmelerde bulundu
21.12.2023 - 14:36,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldi. Görüşmelerde elektrikli araçlar ve batarya yatırımları başta olmak üzere çeşitli ikili iş birlikleri ele alındı.

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Bakan Kacır, Çinli mevkidaşlarına Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki kapasitesini ve sanayi teknolojilerindeki başarılarını paylaştı. Çin'in yüksek teknolojiye yönelik yatırımları ve başarılarına vurgu yaparak, Türkiye'nin de elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri alanında daha fazla yatırım yaparak üretim üssü haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elektrikli araçlar ve batarya yatırımlarının odak noktası olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin Otomobili Togg'un elektrikli araç üretimine önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde yapılacak yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem de batarya üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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Görüşmelerde ayrıca sağlık endüstrisi, raylı sistem teknolojileri, yenilenebilir enerji, ve nükleer enerji gibi farklı alanlarda iş birliklerinin değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki liderliği ve nükleer enerji alanındaki çalışmalarına vurgu yaparak, çeşitli projelerle bu alanlarda daha ileri düzeylere ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi yatırımları konusunda Çin'e kapı açan bir ülke olduğunu ve bu kapsamda Çin firmalarına sunacakları imkanları değerlendirdiklerini ifade etti. İki ülke arasındaki iş birliğinin, bilimsel çağrılar ve Ar-Ge projeleri ile daha ileri bir noktaya taşınması adına yapılan görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı ve bu çalışmaların gelecekte olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Kaynak: Shiftdelete
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