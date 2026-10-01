Şanlıurfa\'da Bayraktar TB2\'ye dokunan 11 yaşındaki Nehir mühendis olmaya karar verdi

EŞBER AYAYDIN/ÖMER FARUK SALMAN - Şanlıurfa'da ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nehir Toprak, arkadaşlarıyla çıktığı TEKNOFEST yolculuğunda daha önce yalnızca gökyüzünde veya televizyonda gördüğü hava araçlarını yakından gördü, Bayraktar TB2'ye dokundu ve geleceğe ilişkin hayalini değiştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

GAP Havalimanı'na 73 kilometre uzaklıktaki okulundan arkadaşlarıyla minibüse binen Nehir'in TEKNOFEST'e yolculuğu, festival alanına girişinden itibaren yaşadığı heyecan ve hava araçlarını incelemesi AA muhabirlerince Meta gözlükle görüntülendi.

Festival alanına ulaşan Toprak, burada sergilenen hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Bayraktar TB2'ye dokunan ve hava aracını yakından inceleyen Nehir'in heyecanı yüzüne yansıdı.

"Bayraktar TB2'ye dokunduğum anda çok heyecanlandım"

Nehir Toprak, AA muhabirine, TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'da yapılacağını ve okul olarak festivali ziyaret edeceklerini duyduğunda çok heyecanlandığını anlattı.

Arkadaşlarıyla birlikte festival alanına geldiklerinde çok sayıda hava aracı gördüklerini belirten Nehir, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

"Uçakları görünce çok heyecanlandık. Buraya gelince insansız hava araçlarına baktık. TEKNOFEST'in iyi ki Şanlıurfa'da düzenlendiğini düşünüyorum. Bayraktar TB2'ye dokunduğum anda çok heyecanlandım, çok güzel bir duyguydu. Ben de büyüyünce insansız hava araçlarını yapmak isterim."

Daha önce uçakları yalnızca televizyonda veya gökyüzünde gördüğünü belirterek, yerde bir uçağı ilk kez yakından görüp dokunmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu dile getiren Toprak, doktor olmak istediğini ancak burayı ziyaret ettikten sonra mühendis olmaya karar verdiğini kaydetti.

Tüm yaşıtlarının TEKNOFEST Güneydoğu'yu gezmesini isteyen Toprak, "TEKNOFEST sadece bir teknoloji alanı değildir, bir gelecektir çünkü burada birçok uçak var, bize ilham veriyor. Arkadaşlarıma buranın çok güzel olduğunu söylemek isterdim. İçeri girince Bayraktar TB2'ye dokundum. Burası çok güzel bir yer, herkesin gelmesini isterim." dedi.