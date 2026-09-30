Şanlıurfa\'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu\'da çocuklar bilim deneylerine eşlik etti

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar bilim deneylerine eşlik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da Bilim Türkiye etkinliği kapsamında hacim, basınç ve süblimleşme deneyleri yapıldı. Sahneye çağrılan çocuklar deneylere eşlik ederken festival 4 Ekim'e kadar sürecek.
TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar için "bilim şovu" etkinliği gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bilim Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte hacim, basınç, süblimleşme gibi çeşitli deneyler gerçekleştirildi.
Sahneye çağrılan çocuklar da deneylere eşlik etti.
TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?