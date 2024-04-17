SDN Summit: En yeni teknolojilerin sergileneceği teknoloji şöleni

En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Kaydınızı yaptırdınız mı? 27 – 28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SDN Summit'te teknoloji severler için neler olacak?
Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, düzenleyeceği SDN Summit etkinliği ile beraber en yeni teknoloji harikalarının ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak.
Neden SDN Summit?
SDN Summit, Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getiriyor. Bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz.
İnovasyon ve ilham dolu iki gün boyunca, teknolojiye dair ne varsa SDN Summit'te olacak.
SDN Summit'te neler olacak?
Telekom ve mobilite şirketleri, savunma sanayi temsilcileri, otomotiv sektörünün oyuncuları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketler, tüketici elektroniğinin önde gelen şirketleri… Tüm bunları sayınca aklınıza bir sürü marka geliyor değil mi? O markaların hepsi, teknolojilerini anlatmak için SDN Summit'e yer alacak.
Markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmasını planladığımız etkinlikte 2 gün boyunca farklı markalardan temsilciler, sektördeki güncel konuları tartışmak için sahneye çıkacak. Hatta belki de yepyeni bir ürünün lansmanını bu sahnede yapacak! Sürprizlere hazır olun.
Hepsiburada ve Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan SDN Summit'in Platin sponsorları ise Binance ve Mastercard.
Altın sponsorlar ise Continental, DESİ, DJI l Karacasulu, egaranti, Google, Global IT, HAVELSAN, Segway – Ninebot Türkiye, Ticimax, TikTok, Turan ve Zore.
Gümüş sponsorlarımız ise Carmekan, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, THEADX ve Monster Notebook olaak.
Oturum sponsoru Vestel, girişimcilik alanı sponsorlarımız ise İTÜ ARI Teknokent, Arz Portföy ve Kadem.
Ulaşım sponsorumuz ise BiTaksi ve GetirAraç.
SDN Summit'te pek çok farklı teknoloji firmasının en yeni ürünlerini deneyimleyecek alanlarla beraber, değerli konuşmacıları da dinleyebileceğiniz oturumlar olacak.
Hem kurumları, hem teknoloji şirketlerini, hem girişimcileri, hem yayıncıları hem de teknoloji severleri bir araya getirecek SDN Summit'e hepinizi bekliyoruz.
SDN Summit konuşmacıları kim olacak?
SDN Summit'te pek çok farklı marka, kurum ve mecranın yöneticileri konuşmacı olarak yer alıyor. Konuşmacıları alfabetik olarak sıraladık. İşte etkinliğimizdeki konuşmacılar;
A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı
Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü
Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü
Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü
Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director
Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO
Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü
Celal Toprak Gazeteci
Cenk Çiğdemli Ticimax CEO
Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü
Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak
Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu
Kaan Sancaklı BiTaksi CEO
Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner
Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO
Özcan Ayyıldız English Home CIO
Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO
Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri
Serhat Dolaz, Paycell CEO
Serkan Girgin Google Türkiye CMO
Süleyman Orakçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Orka Holding
Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı
SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Adım adım SDN Summit kaydı
SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Etkinliğe katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe katılabilirsiniz;
Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.
İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.
Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.
Son olarak Kayıt ol butonuna tıklıyoruz.
SDN Summit nerede ve ne zaman olacak?
Etkinlik ile ilgili gelişmeler için bizi takipte kalın!
SDN Summit web sitesine ulaşmak ve kayıt olmak için burayı tıklayın.
SDN Summit X (Twitter) hesabı için burayı tıklayın
SDN Summit Instagram hesabı için burayı tıklayın
Son Dakika › Teknoloji › SDN Summit: En yeni teknolojilerin sergileneceği teknoloji şöleni - Son Dakika
Ready or Not oyununun geliştiricisi VOID Interactive, bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda kaynak kodlarının çalındığını açıkladı. Fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde ve 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı.
Sony'nin PC platformundaki PlayStation uygulaması, Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Kullanıcılar artık kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine kolayca erişebiliyor. PC üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla oynanabilen oyun, yüksek grafik standartlarını da destekliyor. Sony'nin geleceği ve PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama deneyimi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Realme, 4G'li C65 modelinden sonra 5G destekli versiyonu olan C65 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, C65 5G 6,67 inç LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti, 4/6GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh pil gibi özellikler sunacak. Cihazın fiyatı ve lansman tarihi henüz bilinmiyor.
Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen 2024 model Renegade'i pazara sundu. Yeni Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca, Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor. Renegade e-Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motor ve 48 volt kapasiteli elektrikli motorun birleşimiyle 130 HP güç üretebiliyor ve düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor. Yenilenen modelde iç ve dış tasarıma yapılan dokunuşlar, dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi özellikler de bulunuyor. Renegade'in fiyatı ise 1 milyon 849 bin TL'den başlıyor.
Samsung, yılın ilk çeyreğinde hedeflediği rakamı aşarak 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Şirket, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor.
TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak. TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı. TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor. Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir.
Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı. Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı. 5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti. Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 4 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise 161 dolar ve 197 dolar olarak belirlendi.
Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mafia oyun serisinin yeni bir üyesi yakında duyurulabilir. Güvenilir kaynaklara göre, marka tescili alınan oyun için duyuru için çok da uzun bir süre kalmadığı belirtiliyor. Oyunun Sicilya'da başlayacağı ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceği bilgisi de ortaya çıkmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?