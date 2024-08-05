SDÜ Öğretim Üyeleri Tarafından Geliştirilen Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi İçin Patent Başvurusu Onaylandı - Son Dakika
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Teknoloji

SDÜ Öğretim Üyeleri Tarafından Geliştirilen Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi İçin Patent Başvurusu Onaylandı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim üyelerinin geliştirdiği ikinci derece yanıklarda kullanılacak olan 'Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi' ürünü için yapılan patent başvurusu onaylandı. Malzemenin ikinci derece yanık yaralarının iyileştirilmesini hızlandırma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

05.08.2024 15:40
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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim üyelerinin geliştirdiği ikinci derece yanıklarda kullanılacak olan "Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi" ürünü için yapılan patent başvurusu onaylandı.

Proje, SDÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu'nun danışmanlığında ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Geysoğlu'nun doktora çalışması olarak hazırlandı.

İkinci derece yanık yaralarının iyileştirilmesine yönelik kullanılacak olan tıbbi malzeme, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından onaylandı.

SDÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Geysoğlu gazetecilere, geliştirdikleri "Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi" isimli ürün için yaptıkları patent başvurusunun onayladığını söyledi.

Malzemenin 2022'de AR-GE sürecinin tamamlandığını belirten Geysoğlu, "Üniversitemizin araştırma yenilikçilik direktörlüğü aracılığıyla aralık ayında patent başvurusu gerçekleştirdik. Çalışma yaklaşık olarak altı yıllık bir emeğin ürünü ve aynı zamanda benim doktora çalışmamın konusunu oluşturmakta. Ürünün geliştirilmesi uzun ve zahmetli bir süreç içermekte olup, optimizasyon, karakterizasyon işlemleri, ürünün performansının belirlenmesi ve hayvan deneyleri gibi genel başlıkları içermektedir." diye konuştu.

Patent ortaklarından SDÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kanat Gülle de, geliştirilen malzemenin, ikinci derece yanık yaralarının iyileştirilmesini hızlandırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SDÜ Öğretim Üyeleri Tarafından Geliştirilen Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi İçin Patent Başvurusu Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SDÜ Öğretim Üyeleri Tarafından Geliştirilen Yumurta Akı Esaslı Nanolifli Tedavi Malzemesi İçin Patent Başvurusu Onaylandı - Son Dakika
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