Şempanzeler Yaralarının Tedavisinde Bitkileri Kullanıyor

Uganda'daki şempanzelerin yaralarını tedavi etmek için şifalı bitkileri çeşitli şekillerde kullandıkları gözlemlendi.

Geçen yıl şempanzelerin kendi kendilerini tedavi etmek için bazı bitkileri arayıp yedikleri keşfinin üzerine bilim insanları bu sefer, hayvanların yaralanmalarla nasıl başa çıktıklarını görmek için onları takip etti ve gözlemledi.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları Budongo Ormanı'nda bir ekiple birlikte çalışarak, hayvanların bitkileri ilk yardım amacıyla hem kendi üzerlerinde hem de zaman zaman birbirleri üzerinde kullanmalarını kaydedip filme aldılar.

Diğer bilim insanlarının onlarca yıllık gözlemlerini de tarayan araştırmacılar, şempanzelerin "ormanda ilk yardım" için kullandıkları farklı yöntemlerin bir kataloğunu çıkardı.

Araştırmacılar Frontiers in Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan çalışmanın, şempanzeler, orangutanlar ve goriller de dahil olmak üzere primatların vahşi doğada sağlıklı kalmak için çeşitli şekillerde doğal ilaçlar kullandıklarına dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu söylüyor.

Araştırmanın lideri Elodie Freymann, "şempanzelerin vahşi doğada hastalandıklarında veya yaralandıklarında kendilerini tedavi etmek ve hijyen sağlamak için kullandıkları geniş bir davranış repertuarı" olduğunu aktarıyor:

"Bunlardan bazıları burada bulunan bitkilerin kullanımını içeriyor. Şempanzeler bunları yaralarına sürüyor ya da bitkileri çiğniyor ve ardından çiğnenmiş malzemeyi açık yaraya uyguluyor."

Araştırmacılar, çok genç bir dişi şempanzenin bitki materyallerini çiğneyerek annesinin vücudundaki bir yaraya uyguladığı görüntüleri inceledi.

Ayrıca, şempanzelerin akraba olmadıkları diğer hayvanların yaralarıyla ilgilendiklerine dair kayıtlar da buldular.

Dr. Freymann, bunun özellikle heyecan verici olduğunu, çünkü "vahşi şempanzelerin empati kapasitesine sahip olduğuna dair kanıtlara katkıda bulunduğunu" belirtti.

Dr. Freymann ve meslektaşlarının üzerinde çalıştığı yüzlerce yazılı gözlemden bazıları Budongo'daki saha istasyonunda bulunan bir kayıt defterinden alınmıştı.

Bu defterde 1990'lardan beri yerel saha personeli, araştırmacılar ve ziyaretçiler şempanzeleri gözlemlerken gördükleri ilginç davranışları yazmışlardı.

Defterde, yaralara yaprak sürme ve şempanzelerin diğer şempanzelere uzuvlarına saplanan şeyleri çıkarmaları için yardım etme hikayeleri var.

Şempanzelerin şaşırtıcı derecede insan benzeri hijyen alışkanlıkları var: Kitaptaki bir notta, bir şempanzenin dışkıladıktan sonra kendini silmek için yaprak kullandığı anlatılıyor.

Bu araştırma ekibi daha önce şempanzelerin yaralandıklarında arayıp buldukları ve yedikleri bazı bitkileri tespit etmişti.

Bilim insanları bu bitkilerden örnekler aldı, test etti ve çoğunun antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Şempanzeler, bitki temelli tıp konusunda belirgin bilgiye sahip tek insan dışı primat değil.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, vahşi bir orangutanın yüzündeki bir yarayı iyileştirmek için çiğnenmiş yaprak kullandığı görülmüştür.

Bilim insanları bu vahşi primat davranışını incelemenin - ve şempanzelerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında kullandıkları bitkiler hakkında daha fazla bilgi edinmenin - yeni ilaç arayışlarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

BBC News'e konuşan Dr. Freymann, şempanze davranışları ve zekası hakkında daha fazla şey öğrendikçe, "insanlar olarak doğal dünya hakkında aslında ne kadar az şey bildiğimizi daha iyi anladığımızı düşünüyorum" diyor:

"Bu ormanda yiyeceksiz ve ilaçsız kalsaydım, çok uzun süre hayatta kalabileceğimden şüpheliyim, özellikle de yaralansaydım ya da hastalansaydım.

"Ancak şempanzeler burada var olabiliyor çünkü buranın sırlarına nasıl erişeceklerini ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları her şeyi çevrelerinden nasıl bulacaklarını biliyorlar."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.