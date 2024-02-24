Shang-Chi Yönetmeni Destiny Daniel Cretton, Naruto Filmi İçin Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak - Son Dakika
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Teknoloji

Shang-Chi Yönetmeni Destiny Daniel Cretton, Naruto Filmi İçin Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak

Shang-Chi Yönetmeni Destiny Daniel Cretton, Naruto Filmi İçin Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak

Shang-Chi yönetmeni Destiny Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğuna oturmasıyla, Naruto filmi için ciddi adımlar atılıyor. Cretton, Naruto filmini Lionsgate için yönetecek ve aynı stüdyo, yakında vizyona girecek olan Borderlands filmi projesinin de arkasında. Naruto'nun yaratıcısı Masashi Kishimoto, Cretton'ın yönetmenliğini onayladı ve Naruto filmi uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen prodüksiyon aşamasında takılma nedeniyle ilerleyememişti. Henüz bir oyuncu kadrosu veya yayın tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

24.02.2024 12:12
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Shang-Chi yönetmeni Destiny Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğuna oturmasıyla, Naruto filmi için ciddi adımlar atılıyor. Cretton, Naruto filmini Lionsgate için yönetecek ve aynı stüdyo, yakında vizyona girecek olan Borderlands filmi projesinin de arkasında.

Naruto filmi hakkında tüm bilinenler

Naruto'nun yaratıcısı Masashi Kishimoto, Tokyo'da bir araya geldikleri sırada Cretton'ın yönetmenliğini onayladı. Kishimoto, "Diğer filmlerini keyifle izledikten sonra ve onun insanlar hakkında sağlam dramalar yaratma konusundaki yeteneğini anladıktan sonra, Naruto için başka bir yönetmen olmadığına ikna oldum" dedi.

Shang-Chi Yönetmeni Destiny Daniel Cretton, Naruto Filmi İçin Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak

Ayrıca Kishimoto, "Destin'le tanıştığımda, fikirlerimi benimseyen ve prodüksiyon sürecinde birlikte çalışabileceğimize inanan açık fikirli bir yönetmen olduğunu fark ettim" şeklinde ekledi.

Naruto filmi uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen, Hollywood'da sıkça yaşanan bir durum olan prodüksiyon aşamasında takılma nedeniyle ilerleyememişti. Ancak şimdi tekrar masaya yatırıldı, ancak her zamanki gibi, gerçekleşeceğine dair garanti yok.

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Naruto, köyündeki insanlar tarafından dışlanan genç bir çocuk olan Uzumaki Naruto'nun hikayesini anlatıyor.

Naruto'nun hem manga serisi hem de anime uyarlaması büyük başarı elde etti. 1999'da seri olarak yayımlanmaya başladığından beri en popüler animelerden biri oldu ve sık sık One Piece ve Bleach gibi diğer önemli serilerle birlikte en çok satanlar listesinde yer aldı.

Naruto filmi henüz erken aşamalarda ve henüz bir oyuncu kadrosu veya yayın tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Shang-Chi Yönetmeni Destiny Daniel Cretton, Naruto Filmi İçin Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shang-Chi Yönetmeni Destiny Daniel Cretton, Naruto Filmi İçin Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak - Son Dakika
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