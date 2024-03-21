ShiftDelete.Net, 600 Kişilik İftar Buluşması Düzenledi

Teknoloji

ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi.

Teknoloji sektörü bir araya geldi! 600 Kişilik SDN iftarı!

Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bu yılki iftar yemeği, rekor bir katılım ile 600 kişiyi bir araya getirdi. İftar programı, ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Sayan, açılış konuşmasında şunları ifade etti:

"Türkiye'de teknoloji dediğimizde kimi görüyorsak hepsi bugün burada. Sosyal medyanın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler; bugün ülkemizde yüzbinlerce kullanıcı ile teknoloji haberciliğinde önemli bir yerde bulunan, özellikle de gençlerin teknolojiye ilgisine katkı sağlamada önemli etkisi olan ShiftDelete.Net'in iftar davetinde sizlerle birlikte olmak benim büyük mutluluk. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ShiftDelete.Net'in düzenlediği iftar programına katılım her yıl artıyor. Çalışma arkadaşları arasında başlayan ve sektörden meslektaşların katılımıyla giderek büyüyen SDN iftar yemeği, bugün sektöre yön veren yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir buluşma halini aldı. SDN iftarı her geçen yıl daha fazla kişiyi bir araya getirerek teknoloji dünyasında birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

Her yıl olduğu gibi ShiftDelete.Net iftarı, katılımcıların sektördeki son trendleri, yenilikleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda, teknoloji sektöründeki farklı alanlardan gelen profesyonellerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları için de eşsiz bir fırsat sunuyor.

ShiftDelete.Net iftarında bir araya gelen Türkiye teknoloji dünyasının önemli isimleri etkinliği değerlendirdi. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, bu yıl ShiftDelete.Net iftarında farklı sektörlerden katılımcıların bulunmasının sektörler arası entegrasyonu hızlandıracağını belirtti. Teknoloji medyasının tanınmış isimlerinden, Enterprise Next kurucusu Fatih Sarı ise her yıl düzenlenen ShiftDelete.Net iftarının teknoloji medyasını bir araya getirerek geniş networking fırsatı sunduğunu ifade etti.

e-garanti CMO Sinan Peksoy, birçok önemli firmanın yetkilisinin katıldığı bu iftarın sadece bir iftar değil, aynı zamanda etkileyici bir networking ortamı sunduğunu vurguladı. Teknoloji yayıncılarından Erdi Özüağ, ShiftDelete.Net iftarının Türkiye Teknoloji Ekosistemini bir araya getiren ve sıcak bir atmosferde fikir paylaşımına olanak tanıyan önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Zore Aksesuar Genel Müdürü Hasan Akkurt, katıldığı Ramazan iftarının lezzetli yemekleri ve sıcak atmosferiyle unutulmaz bir deneyim olduğunu paylaştı. Teknoloji Profesyonelleri Derneği – TEPED Başkanı Arda Meriç, ShiftDelete.Net'in düzenlediği iftar davetinin oldukça keyifli olduğunu ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Cerebrum Tech CMO'su Meltem Yeğen, ShiftDelete.Net iftarının teknoloji medyasıyla bir araya gelmek ve meslektaşlarıyla buluşmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan ise iftarın ardından bu yıl ilki düzenlenecek olan SDN Summit etkinliğinden bahsederek, etkinliğin teknoloji alanında bir şölen olacağını ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getireceğini dile getirdi.