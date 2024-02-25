Silikon Vadisi'nin birçok dev şirketi, kazançlarını katlayabilmek için personel verimliliğini artırmak istiyor. Ancak bunun en garanti yolunun, insanlar gibi yorulmayan ya da yemek yeme ihtiyacı hissetmeyen robotlardan faydalanmak olduğunu düşünüyorlar. Gelen son bilgilere göre; Amazon, Microsoft, Nvidia, Intel ve OpenAI gibi teknoloji firmaları Figure AI isimli insansı robot girişimi için büyük bir yatırım yaptı. İşte tüm detaylar…
Silikon Vadisi'ni insansı robot modası sardı!
İlk etapta depolama ve lojistik gibi daha az zihinsel kapasite gerektiren işlerde kullanılması hedeflenen insansı robotlar tasarlayan Figure AI, yılda milyarlarca dolar elde eden firmaların dikkatini çekti. Yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden yararlandığı konuşulan girişim, özellikle kimsenin yapmak istemediği ve personel ihtiyacı olan alanlar için çözüm yaratmak istiyor.
Figure 01 adı verilen robotların, tamamen otonom bir şekilde insanlar gibi davranabildiği, düşünebildiği ve öğrenebildiği iddia ediliyor. Eğer bunlar doğruysa, birçok farklı sektörde kartlar yeniden dağıtılabilir.
Apple, gizli bir yapay zeka aracı tasarladı!
Girişime yapılan tam 675 milyon dolar büyüklüğündeki dev yatırımın 100 milyon dolarlık kısmının, bizzat Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından yapıldığı konuşuluyor. Ek olarak Microsoft'un da 95 milyon dolarlık bir katkı yaptığı ortaya çıktı. Intel de 25 milyon dolarla buna katılmış durumda.
Piyasa değeri 2 milyar dolar olarak tespit edilen Figure AI'ın, yapılan bu son yatırımlarla birlikte çok daha değerli hale geleceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağı tam olarak bilinemese de, günün sonunda insanlık için hayırlı sonuçlara sebebiyet vermesini umuyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka hayatımızı ne kadar değiştirecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Silikon Vadisi'nde insansı robotlar moda oldu - Son Dakika
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?