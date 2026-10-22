Sinop Boyabat'ta bilim şenliği 50 stantla açıldı, robot köpek ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta bilim şenliği 50 stantla açıldı, robot köpek ilgi odağı oldu

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Sinop Boyabat\'ta bilim şenliği 50 stantla açıldı, robot köpek ilgi odağı oldu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde TÜBİTAK Bilimfest kapsamında düzenlenen Boyabat Bilim ve Merak Güneşi Şenliği, yaklaşık 50 bilim standıyla ziyaretçilere açıldı. Üç gün sürecek etkinlikte bilim ve teknolojiye yönelik çalışmalar sergilenirken robot köpek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Boyabat Bilim ve Merak Güneşi Şenliği", yaklaşık 50 bilim standıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Üç gün sürecek etkinlikte bilim ve teknolojiye yönelik çalışmalar sergilenirken, özellikle robot köpek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

TÜBİTAK Bilimfest kapsamında, Eğitim Yüzyılı programı çerçevesinde düzenlenen şenliğin açılışı, Boyabat Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 bilim standının kurulduğu etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar bilimsel çalışmalarla yakından tanışma fırsatı buldu.

Şenliğin açılış programına Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, şenliğin yaklaşık iki yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirtti. Özkan, TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında akademisyenler ve atölye liderleriyle yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bilim ve teknoloji alanındaki etkinliklerle öğrencilerin merak duygusunun geliştirilmesinin ve bilimsel çalışmalara olan ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği şenlik, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA
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