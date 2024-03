Sonic the Hedgehog 3 Çekimleri Tamamlandı

Teknoloji

Yönetmen Jeff Fowler, Sonic the Hedgehog 3'ün çekimlerinin resmen tamamlandığını duyurdu. Fowler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmin kapanış sahnelerinden bir fotoğraf paylaştı. Bu da yeni animasyon filminin çekimlerinin bittiğini gösteriyor.

Sonic the Hedgehog 3 ne zaman çıkacak?

Sonic the Hedgehog 3'ün çekimleri geçtiğimiz Temmuz ayında başladı. Çekimler, animasyon karakterlerin ses çalışmalarının kaydedildiği İngiltere'de yürütüldü. James Marsden ve Jim Carrey gibi oyuncuların yer aldığı live-action çekimleri ise Kasım'da başladı.

Üçüncü filmin çekildiği yerler arasında önceki filmlerle benzer stüdyolar bulunuyor. Ancak çeşitli Avrupa şehirlerinde yapılan çekimler de yer alıyor. Yönetmene göre, önümüzdeki aylarda "Sonic dünyasını hayata geçirmek için" görsel efektler ve animasyon çalışmaları yapılacak.

Fowler attığı tweet'te oyunculara ve ekibe çalışmaları için teşekkür etti. Rollerini yeniden canlandıran yıldızlar arasında Dr. Robotnik rolüyle Jim Carrey, Tom Wachowski rolüyle Marsden ve Sonic'i seslendiren Ben Schwartz yer alıyor. Tika Sumpter ve Colleen O'Shaughnessey de bu filmle geri döndü.

Ancak en önemli rollerden biri olan, Shadow the Hedgehog'un seslendirme sanatçısı henüz açıklanmadı. İkonik siyah kirpi, Sonic the Hedgehog 2'de ortaya çıkmıştı. Kaynaklar, bu filmin Shadow the Hedgehog oyunundan ilham alacağını belirtiyor, ancak karakteri seslendirecek aktör belirsiz.

And we are WRAPPED #SonicMovie3 pic.twitter.com/k6dI11qNdr — Jeff Fowler (@fowltown) March 28, 2024

Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog 3 için vizyon tarihini Aralık 2024 olarak belirledi. İlk fragmanın da önümüzdeki aylarda çıkış yapması bekleniyor.