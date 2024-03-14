SpaceX\'in Starship Roketi Üçüncü Test Uçuşuna Hazırlanıyor

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için büyük bir hazırlığa girişti. Hacim ve taşıma kapasitesi ile dünyanın en büyük roketi unvanına sahip olan Starship'in bu seferi, şirketin uzay araştırmalarında kendini yeniden kanıtlaması için de büyük bir önem arz ediyor.
Şimdiye dek iki kez test edilen roketin, giderek daha stabil bir seviyeye geldiği söyleniyor. Eğer bu gelişim sürmeye devam ederse, uzay alanında kartlar yeniden dağıtılabilir. Musk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hava şartları istendiği gibi giderse uçuşu gerçekleştireceklerini söyledi. İşte tüm detaylar…
SpaceX rekor mu kıracak?
Starship, üçüncü test uçuşu için hazır!
Fakat Elon Musk'ın Starship ile ilgili olumsuz görüşleri, sektördeki birçok kişinin tadını kaçırmış durumda. Test seferinde başarısız olma ihtimalinin hayli yüksek olduğunu savunan girişimci, SpaceX gerekli tedbirleri almadığı takdirde özellikle roketin motor bölgesinde sorun yaşanacağını belirtiyor. Bu konuda kapsamlı önlemler alındığını açıklayan firma yetkilileri ise, fabrikadaki motor üretim kapasitesinin artırıldığının altını çizdi.
Dünyanın en büyük roketi, yalnızca dakikalar içinde kalkış yapacak!
Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin izin verdiği uçuş, bir öncekinden oldukça farklı bir platformda yapılacak. Bu değişiklikle birlikte, başarı şansının artırılması hedefleniyor. Özellikle uçuş sırasındaki rüzgar seviyesinin, bu anlamda büyük bir rol oynayacağı söylenmekte.
Son anda bir aksilik olmadığı takdirde, test uçuşu bugün Türkiye saati ile 14: 26'da Teksas'ta gerçekleşecek. Uçuşun, SpaceX'in resmi X hesabında canlı olarak da yayınlanacağı duyuruldu. Bu haberle birlikte, uzay meraklıları dakikaları saymaya başladı bile.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce SpaceX'in izlediği strateji doğru mu? Test uçuşu başarılı olabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › SpaceX'in Starship Roketi Üçüncü Test Uçuşuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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