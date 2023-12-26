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Starfield Oyunu Olumsuz Yorumlarla Karşılaştı - Son Dakika
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Starfield Oyunu Olumsuz Yorumlarla Karşılaştı

Uzay temalı aksiyon oyunu Starfield, oyuncuların beklentisini karşılayamadı. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen oyun, çıkış yapar yapmaz olumsuz yorumlar aldı. Oyuncular, optimizasyon sorunları, grafik seviyesi ve animasyonlar gibi eksikliklerden şikayetçi oldu. Starfield, Steam'de eşit oranda olumlu ve olumsuz yorum alarak 'Karışık' olarak etiketlendi. Oyunun fiyatı ise şu anda Kış İndirimleri ile 29,39 dolar.

Starfield Oyunu Olumsuz Yorumlarla Karşılaştı
26.12.2023 - 12:28,
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İlk olarak 2018 yılında duyurulan ve o günden bu yana geliştirilen, uğruna yüz milyonlarca dolar harcanan uzay temalı aksiyon oyunu Starfield, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürüldü. Şimdiye kadar milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun, görünen o ki oyuncuların beklentisini karşılayamadı.

Starfield, olumsuz yorumlara boğuldu!

Dünyaca ünlü oyun şirketi Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, 6 Eylül 2023'te çıkış yaptı. Uzay severlerin ilgisini çekmeyi başaran yapım, 1000'den fazla gezilebilir gezegen ile oyuncuları keşif dolu bir galaksi macerasına çıkarıyor.

Starfield Oyunu Olumsuz Yorumlarla Karşılaştı

Starfield, çıkış yapar yapmaz büyük tartışmaların odağı oldu. Bazı kesimler beklentileri karşılamadığını söylüyorken, oyunu beğenen oyuncular da olmadı değil. Bu durumda Steam'de neredeyse eşit oranda olumlu ve olumsuz yorum alan Starfield, "Karışık" olarak etiket aldı.

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Kısa süre önce ise Bethesda Game Studios'u üzen bir gelişme yaşandı. Öyle ki Starfield'ın son incelemeleri, yeni yorumlar yapılmasıyla birlikte "Karışık" etiketine veda ederek "Çoğunlukla Olumsuz" haline geldi.

Starfield incelemeleri neden olumsuz?

Starfield incelemelerinin çoğunluğunun olumsuz olmasının temel nedeni, oyuncuların yorumlarına göre büyük eksiklikler olması. Birçok kullanıcı optimizasyon sorunlarından şikayetçiyken, grafik seviyesi ve animasyonlar da çok eleştiri topladı.

Bununla beraber bazı oyuncular ise oyunun özgürce dolaşma imkanı sunmadığını söyleyerek eleştiride bulundu. Tüm bunlara ek olarak, daha önceki yıllarda piyasaya sürülen oyunların Starfield'dan daha iyi olabileceğini söyleyen kullanıcılar bile oldu.

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Steam'de şu anda mevcut olan Kış İndirimleri ile Starfield fiyatı 29,39 dolar. Bu da 860 TL'ye tekabül ediyor. İndirimsiz fiyatı ise 41,99 dolar (1225 TL).

Görünen o ki Bethesda Game Studios'un Starfield için fazla mesai yapması gerekecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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