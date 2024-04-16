Starlink Türkiye\'ye geliyor: İşte fiyatı ve detayları

Teknoloji

Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpaceX tarafından sunulan Starlink hizmeti, daha fazla ülkeye yayılmaya devam ediyor. Şu anda dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu hizmet, Türkiye için geri sayıma başladı. Peki Starlink Türkiye ne zaman devreye girecek ve fiyatı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler…

Starlink, bu yıl Türkiye'de hizmete başlayacak

Bilmeyenler için Starlink, bir internet uydu ağı olarak biliniyor. Özellikle kırsal ve uzak bölgeler gibi internet erişiminin sınırlı veya hiç olmadığı yerlerde yüksek hızda ve düşük gecikmeli internet kullanmayı mümkün kılıyor. Bunun için kullanıcının uzaydaki uydular ile iletişim kurması gerekiyor.

SpaceX, Starlink hizmetini Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşik Krallık'a Fransa'dan Romanya'ya, Arnavutluk'tan, Gürcistan'a ve Moğolistan'dan Japonya'ya kadar birçok ülkedeki internet kullanıcılarına sunuyor. Son gelişmelere göre bu listeye Türkiye de eklenecek.

Türkiye'ye gelmeyen Starlink, şimdi de uzayda açılıyor!

Starlink hizmet haritasında Türkiye için hizmet durumu güncellendi. Daha önce "onay bekleniyor" şeklinde bir ifade yer alıyorken artık "2024'te (hizmete) başlayacak" şeklinde bir bildirim gösteriliyor. Bu bağlamda servisin yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor. İlk olarak hangi ilde sunulacağı ise bilinmiyor.

Starlink Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Yurt dışında bir konutta kullanmak üzere Starlink'in aylık fiyatı 120 dolar. Gerekli ekipmanlar içinse 599 ila 2 bin 500 dolar arasında bir masraf çıkabiliyor. Hizmetin Türkiye fiyatı ise bilinmiyor ancak yurt dışı fiyatına göre döviz de göz önünde bulundurulduğunda aylık 3 bin 900 TL'den (aylık 120 dolar) hizmete sokulabilir. Tabii şirketin ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda daha düşük bir fiyatla da karşılaşabiliriz. Starlink Türkiye fiyatı, hizmet kullanıma sunulduğunda belli olacak.

Starlink nasıl alınır?

Starlink hizmetinden yararlanmak isteyenlerin resmi web site üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Tabii henüz ülkemizde olmadığı için şimdilik herhangi bir talepte bulunulamıyor. Ancak rezervasyon yapılabileceğini belirtelim. Bunun için 9 dolarlık (300 TL) bir depozite ücreti ödenmesi gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Starlink Türkiye için kullanıma sunulduğunda hizmetten yararlanacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.