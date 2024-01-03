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Steam'de Yayınlanan Oyun Sayısı 2023'te Rekor Kırdı - Son Dakika
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Steam'de Yayınlanan Oyun Sayısı 2023'te Rekor Kırdı

Steam, 2023 yılında tüm zamanların en yüksek oyun sayısına ulaşarak büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz 12 ay içinde 14 bin 531 yeni oyun piyasaya sürüldü. Bağımsız yapımların yanı sıra büyük bütçeli oyunlar da popülerlik kazandı. En çok satan oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Apex Legends, Starfield ve Baldur's Gate 3 gibi yapımlar yer aldı.

Steam\'de Yayınlanan Oyun Sayısı 2023\'te Rekor Kırdı
03.01.2024 - 18:29,
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Oyun dünyası her yıl büyürken, dijital pazarlara olan rağbet de günden güne artıyor. Bu konuda en çok ön plana çıkan platform ise Steam oluyor. Son verilere göre Steam'de yayınlanan oyun sayısı 2023'te tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Steam'de yayınlanan yeni oyun sayısı 14 bini geçti

Steam, 2023 yılında eşi benzeri görülmemiş sayıda yeni oyunlara ev sahipliği yaptı. Dijital mağaza, bilgisayarlarda bağımsızlardan ve büyük bütçeli yapımlara kadar yüzlerce oyuna yer veriyor. 2023'te yayınlanan yapımlar ise 14 bini geçerek rekor kırdı.

Steam'de Yayınlanan Oyun Sayısı 2023'te Rekor Kırdı

SteamDB'den alınan verilere göre, geçtiğimiz 12 ay içinde Steam'de tahmini 14 bin 531 oyun piyasaya sürüldü. Bu sayı, 2022 yılında kırılan 12 bin 562 sürümlük bir önceki rekorun da geride kaldığı anlamına eliyor. Ekim ayı ise 1324 yeni oyunla en yoğun ay olarak öne çıktı.

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Steam'in her yıl daha da büyümesi, dijital mağazanın üçüncü taraf geliştiricilere açıldığı 2005 yılına kadar uzanıyor. Bu süreçte yaşanan tek düşüş, bir önceki yıl 8900 oyuna kıyasla 8134 yapımın yayınlandığı 2019'da yaşandı.

Steam'de en çok satan oyunlar ise şu şekildeydi (Sıralamasız):

Cyberpunk 2077

Apex Legends

Starfield

Lost Ark

Hogwarts Legacy

Baldur's Gate 3

Sons of the Forest

Call of Duty: Modern Warfare II, III and Warzone

DOTA 2

PUBG Battlegrounds

Counter-Strike 2

Destiny 2

Steam'de Yayınlanan Oyun Sayısı 2023'te Rekor Kırdı

Steam, özellikle bağımsız yapımların tanınmasından büyük rol oynuyor. Dave the Diver ve Slay the Princess gibi bazı oyunların bu kapsamda öne çıktığını biliyoruz. Ayrıca Baldur's Gate 3 ve Hogwarts Legacy gibi büyük bütçeli oyunlar da oldukça popülerdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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