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Stellantis, yüksek menzilli elektrikli araçlar için yeni platformunu tanıttı - Son Dakika
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Stellantis, yüksek menzilli elektrikli araçlar için yeni platformunu tanıttı

Stellantis, STLA Large Platform adını verdiği yeni platformunu tanıtarak yüksek menzilli elektrikli araçlara daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Şirket, 400 Volt ve 800 Volt mimarisine uygun altyapı geliştirerek elektrikli otomobil üreticilerine esnek voltaj imkanı sunacak. Platform, 2024 yılında elektrikli otomobillere entegre edilmeye başlanacak ve Dodge, Jeep, Maserati, Alfa Romeo ve Chrysler gibi markalar tarafından kullanılacak. Geliştirilen platform, 800 km menzil ve 2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi gibi özelliklere sahip olacak.

Stellantis, yüksek menzilli elektrikli araçlar için yeni platformunu tanıttı
20.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 17:22
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Birçok kullanıcı, elektrikli araçların menzil sorunu nedeniyle içten yanmalı alternatiflere yöneliyor. Elektrikli otomobil pazarında yüksek menzil ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Stellantis, STLA Large Platform adını verdiği yeni platformunu tanıttı. İşte detaylar…

Stellantis STLA Large Platform tanıtıldı! İşte özellikleri

Yapılan açıklamaya göre şirket, hem 400 Volt hem de 800 Volt mimarisine uygun altyapı geliştirdi. Esnek voltaj imkanı sunan platform, elektrikli otomobil üreticileri için stratejik öneme sahip olacak.

Stellantis, yüksek menzilli elektrikli araçlar için yeni platformunu tanıttı

4,765 mm – 5,126 mm uzunluğa, 1,897 mm – 2,029 genişliğe sahip olacağı belirtilen platform, 2024 yılında elektrikli otomobillere entegre edilmeye başlanacak. Dodge ve Jeep tarafından üretileceği belirtilen ilk modeller, Kuzey Amerika pazarında satılacak.

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Maserati, Alfa Romeo ve Chrysler'in de yeni modellerinde STLA Large Platform altyapısını kullanacağı belirtiliyor. Otomobil üreticileri, Stellantis tarafından geliştirilen platform sayesinde 85 ila 118 kWh arasında batarya kapasitesi sunabilecek.

Batarya tarafında 800 Volt kullanılan otomobiller, dakikaad 4.5 kWh ile şarj edilebilecek. Geliştirilen platformun menzili ise 800 km olacak.

Stellantis, geliştirdikleri platform sayesinde otomobil üreticilerinin 0-100 km/s hızlanma süresi 2 saniye araç üretebileceğini vurguladı. Geliştirilen platformun STLA Brain, STLA SmartCockpit ve STLA AutoDrive teknolojilerini desteklediğini belirtelim.

Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa'da yalnızca tamamen elektrikli binek araç satma hedefine ulaşmak için önümüzdeki on yılda elektrifikasyona 50 milyar euro yatırım yapacak. Şirket, bu yılın sonuna kadar çeşitli pazarlarda oluşturduğu platform üzerine inşa edilen 48 otomobil modeli geliştirilmeyi hedefliyor.

Siz geliştirilen yeni elektrikli araç platformu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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