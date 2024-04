Sürdürülebilir Gelecek İçin Intel\'in Yol Haritası

Teknoloji

Intel Hindistan Ülke Başkanı ve İstemci Bilgi İşlem Grubu Başkan Yardımcısı Gokul Subramaniam ile şirketin sürdürülebilirlik çabaları ve geleceğe yönelik planları üzerine derinlemesine bir röportajı gerçekleştirdik. Subramaniam, Intel'in sürdürülebilirlik alanında endüstriye liderlik etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, enerji tüketimi, su yönetimi, atık azaltımı ve sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerden söz etti. Ayrıca, Intel'in yarı iletken üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki inovasyonları ve ekosistem ortaklarıyla işbirliğinin önemini de detaylandırdı.

Intel, tüketicilere ve iş dünyasına odaklanarak, ürünlerin üretim, operasyonel ve kullanım ömrü boyunca karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Ürün tasarımı ve üretim süreçlerinde karbon emisyonlarını düşürmek için yapılan çalışmalar, kullanılan malzemelerin seçimi, enerji verimliliğinin artırılması ve ürünlerin döngüsel ekonomiye uygun hale getirilmesi bu hedefe ulaşmak için anahtar hamleler.

Intel'in sürdürülebilirlik odaklı inovasyonları, sektördeki diğer oyuncularla işbirliği yapma konusundaki çabaları ve geleceğe yönelik planları ve şirketin sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımlara röportajımızda detaylı olarak değindik.

Read in English

Intel ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı röportajı aşağıda bulabilirsiniz:

ShiftDelete.Net: Intel genel olarak sürdürülebilirlik konusunda nasıl çalışmalar yapıyor?

Gokul Subramaniam: Öncelikle belirtmek isterim ki Intel sürdürülebilirlik konusunda son derece kararlı bir şirket. Sürdürülebilir yarı iletken üretiminde sektöre öncülük ediyoruz ve üstelik sadece yarı iletken üretimiyle yetinmiyoruz.

Bu alanda ilk vektör olarak enerji tüketimine bakarsak, hedefimiz 2030 yılına kadar kullandığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. ve halihazırda küresel olarak yüzde 93 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Elektrik tüketiminde bugüne kadar kaydettiğimiz muazzam ilerlemeler var.

İkinci bir vektör olarak su konusunda ise hedefimiz 2030 yılına kadar net pozitif su. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da zaten net pozitif durumdayız. Ancak hedefimiz 2030 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde net pozitif su.

Üçüncü bir vektör olan atık konusunda ise hedefimiz 2030 yılına kadar çöp sahalarına sıfır atık bırakmak. ve bu konuda iyi bir ilerleme kaydediyoruz. İklim konusunda ise 2040 yılına kadar kapsam bir ve kapsam iki, 2050 yılına kadar ise kapsam üç olmak üzere toplamda net sıfır sera gazı emisyonu hedefliyoruz.

Bu hedeflere olan bağlılığımızı da çeşitli şekillerde gösteriyoruz. Biz aslında genel yarı iletken iklim konsorsiyumunun bir parçası olan ilk şirketiz. Ürünlerimizle eşleştirdiğimiz bazı eko etiketlere ve bunu nasıl yönlendirdiğimize ve ekosistem ortaklarıyla nasıl çalıştığımıza çok yatırım yapıyoruz. Ayrıca Schneider Electric tarafından yürütülen ve Schneider tarafından başlatılan enerji yönetimi ve otomasyonda dijital dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik Catalyze girişiminin de ortağıyız.

Günümüzde PC'lerde hem tüketicilerin hem de iş dünyasının sürdürülebilirliğe önem verdiğini görüyoruz. Her ikisi de sürdürülebilirliği önemsiyor. Küresel olarak tüketicilerin neredeyse yüzde 64'ü sürdürülebilirlik konusunda oldukça endişeli. BT karar vericilerinin yüzde 64'ü de aynı şekilde sürdürülebilirlik girişimini tüm projelerinde ve yüksek öncelikli olarak genişletmek istiyorlar. ve üst düzey BT liderlerinin neredeyse yüzde 81'i çevresel etkiyi azaltmak ve bunun için teknolojiyle ilgili daha fazla çözüm getirmek istediklerini söylüyor.

Intel için en önemli şeylerden biri sürdürülebilirliğe uçtan uca bir yaşam döngüsü olarak bakmamızdır. Üretimle başlayarak (ki sadece yarı-iletken değil PC veya tabletin tamamı) ürünün yaşamı döngüsü ve kullanım ömrünün sonu dahil olmak üzere tüm süreçte sürdürülebilirlik sağlamaya odaklanıyoruz.

SDN: Peki masaüstü ve dizüstü bilgisayarların üretiminde ve kullanımında sürdürülebilirliğin peşinden gitmenin faydaları nelerdir? Intel'e ne tür faydalar sağlıyor?

GS: Örneğin bir notebook ya da dizüstü bilgisayarı ele alalım. Sanırım size üç bölüm olduğunu söylemiştim, değil mi? Üretim, operasyonel ve kullanım ömrü. Bugün bir dizüstü bilgisayarın ömrü ortalama dört yıla yakın. Neredeyse 120 ila 500 kilogram karbon emisyonu, karbondioksit emisyonu ve bu CO2 emisyonu var. Masaüstü bilgisayarlar için ise yine bu 3 bölümde toplam 250 ila 1500 kilograma yakın karbondioksit emisyonu var. Bizim amacımız bunu azaltmak.

Bilgisayarlar için silikona bakıyoruz, anakarta bakıyoruz, platforma bakıyoruz, tüm bilgisayara bakıyoruz, nasıl daha düşük karbon ayak izi ile üretebiliriz diye bakıyoruz. Müşterilerimize ve ortaklarımıza sunduğumuz teknolojilerimiz var. Ayrıca kullanım modellerini, enerji verimliliğini çalıştırdığınızda alınan gücü ayarlamak ve optimize etmek için birçok aracımız var, böylece karbon ayak izini düşürüyoruz. Dolayısıyla, müşterilerimizin ve orijinal ekipman üreticilerimizin (OEM) daha sürdürülebilir bilgisayarlar üretebilmeleri için bu karbon emisyonunu azaltmak üzere tüm bu aşamalarda bir dizi teknoloji sunuyoruz.

SDN: Bir bilgisayarın ya da dizüstü bilgisayarın üretim döngüsünü düşündüğünüzde, üretimin hangi aşaması karbon salınımı açısından en yoğun? ve Intel en çok hangisine odaklanıyor?

GS: Üretimin temelinde bir silikon var, bir anakart var ve sonra da bir kasa var. Dolayısıyla silikonda, anakartta ve sistemde önemli bir rol oynuyoruz. Intel üretim süreci Intel Foundry ile silikon seviyesinde karbon ayak izinin azaltılmasında çok kritik bir rol oynamaktadır. Ancak silikon sadece başlangıç noktasıdır. Anakart, anakarttaki bileşenler karbon ayak izinin neredeyse %65'ini oluşturuyor.

Oraya giden bileşenler açısından, çatışmasız mineraller açısından, anakartta ne tür mineraller kullanılıyor? Örneğin tantal, pek çok kapasitörde kullanılan bir mineral. Artık tantal içermeyen kapasitörlere sahip bir anakarta, OEM'lerimize tasarımlarında kullanabilmeleri için verebileceğimiz bileşenlere sahip olmanın bir yolunu bulduk. Yani anakart bir başka büyük odak alanı.

Anakartın biraz ötesine geçmeye başladığınızda, Intel ekranın güç verimliliğinde de kritik bir rol oynuyor. Ekranın gücünü nasıl düşürebilirsiniz? Örneğin günümüzde çok bilgisayar OLED'e geçiyor. Bizim de OLED panelin güç tüketimini düşürmek için bazı ilginç teknolojilerimiz var? OLED'in harcadığı gücü azaltmak için bazı algoritmalarımız var. Ayrıca kartı minyatürleştiriyoruz böylece anakartın alanı daha az oluyor. Daha küçük bir karta sahip olduğunuzda, daha az karbon ayak izi ve daha az bileşene sahip olduğunuzda, daha az karbon ayak izi demek. Dolayısıyla silikonla birlikte, daha düşük karbon ayak izine sahip bir anakartın referans tasarımını veriyoruz. Ekranın gücünü azaltmak için ekran tarifi veriyoruz. Dolayısıyla bunlar, karbon ayak izini üretim düzeyinde nasıl azalttığımıza dair çok iyi örnekler olarak karşımıza çıkıyor.

SDN: Sürdürülebilir bir üretim döngüsü uygulamak için birlikte çalıştığınız ortaklar üzerinde herhangi bir etkiniz var mı? Malzeme tedarik ettiğiniz iş ortaklarınızı sürdürülebilir üretim döngüleri kullanmayı zorunlu kılıyor musunuz? ya da onları bu üretim döngülerinden bazılarını kullanmaya ikna edebiliyor musunuz?

GS: Bu harika bir soru. Yaptığımız şey, referans tasarımımızı oluştururken silikonu almak ve onu oluşturmaya çalışmak. Bir dizüstü bilgisayarın içine giren anakartı örnek vereceğim. Karbon ayak izini azaltacak şekilde bir anakart üretmeye çalışıyoruz ve işlemcimiz de buna dahil. ve dediğiniz gibi, birçok materyal ve bileşen de var. Bu yüzden bileşen seçimlerini yaparken daha az bileşen, daha küçük anakart olmasına dikkat ediyoruz. İçinde çatışmasız mineral bazlı bileşenler olduğundan emin oluyoruz.

Tüm bunları alıyoruz ve sonra bir referans oluşturuyoruz. Bu referansı tüm müşterilerimiz ve ekosistem ortaklarımızla paylaşıyoruz, böylece gösterdiğimiz bir başlangıç noktasına sahip oluyorlar. Bu referansı sadece vermekle kalmıyoruz, ölçümleme de yapıyoruz çünkü sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin büyük bir kısmı nasıl ölçtüğünüzle ilgilidir. Ne tür hedeflere ulaşabiliyorsunuz? Bu nedenle metodolojimizi, tasarım ilkelerimizi ve referans tasarımın sonucunu, bunu ölçmek için kullandığımız araçlarla birlikte paylaşıyoruz. ve bunu ekosistem ortaklarına veriyoruz, onlar da bundan yararlanıyorlar. Tedarik zincirlerini kullanıyorlar, doğru tarifleri seçiyorlar ve bunun peşinden gidiyorlar.

İkinci sorunuza yani çıktılarınızı ekosistem ortaklarıyla paylaşıyor musunuz sorusuna gelince, elbette çünkü bu işin büyük bir parçası. Yönetim kurulu düzeyinde ve sistem düzeyinde karbon ayak izini nasıl ölçtüğünüz konusunda belirli konsorsiyumların bir parçasıyız.

Örneğin, PAIA bir endüstri konsorsiyumudur. Biz de bu çalışma grubunun bir parçasıyız ve nasıl ölçüm yapacağınıza dair girdi sağlıyoruz. Ayrıca müşteriler ve ekosistem ortaklarıyla birlikte bunu oluşturmaya çalışan bir çalışma grubunun da parçasıyız. Intel'in tüm ürünler için sahip olduğu bir sürdürülebilirlik laboratuvarımız var. Ölçüm yapıyoruz, tedarikçilerimize ve satıcılara geri bildirimde bulunuyoruz. Müşterilerimize ve ekosistem ortaklarımıza referans tasarım teminatları veriyoruz. Yani bu çok işbirlikçi bir çaba. Öğrenebildiğimizden ve öğrendiklerimizi sektöre geri verebildiğimizden emin olmaya çalışıyoruz. Ne kadar büyük olursa olsun, karbon ayak izini nasıl azalttığımızı ölçülü bir şekilde gösteren gerçek tasarımlar sunuyoruz.

SDN: Ortaklarınızın da üretimlerinde sizin kılavuz ilkelerinizi kullanıp kullanmadıklarını takip ediyor musunuz?

GS: Sektörde belirli eko-etiketler var. EPEAT, TCO gibi eko-etiketler, Avrupa Birliği'nin ERP lot 3'ü var. ve dünyada hemen her coğrafyada, bu çabanın gösterilip gösterilmediğini ölçebilmeniz için belirli bir sertifikasyon mekanizmasına sahip eko-etiketler var. Biz bunu dikte etmek yerine müşterilerimizle uyum sağlıyoruz. Biz referans veriyoruz, müşteriler bu referansı kullanıyor ve kendi ürünlerini oluşturuyorlar. Bazen bizim verdiklerimizin bir kısmını alıyorlar. Bazen de kendi tedarik zincirleri olduğu için tamamen kendi ürünlerini yapıyorlar.

Ama aynı zamanda eko etiketimizle eko sertifikasyon için hangi seviyeye ulaşabileceğinizi de gösteriyoruz. EPEAT için olduğu gibi bronz, gümüş, altın seviyeler mevcut. Biz müşterilerimize altın olan referans tasarımımızı veriyoruz. EVO tasarım şartnamemizde, orada ne kadarını elde edebileceğinize dair yollarımız var. Örneğin Meteor Lake'te Intel Core Ultra'da oldukça başarılı olduk. EVO tasarımlarıyla hangi EPEAT seviyesine ulaşabileceğimiz konusunda bazı önemli başarılar elde ettik.

SDN: Intel ve rakipleri daha sorumlu bir çip üretimi ve imalatı için ortak bir anlayışa ve plana sahip mi? Rakiplerinizle fikir alışverişi yapıyor musunuz?

GS: Bu harika bir soru. Tam da bu yüzden Yarı İletken İklim Konsorsiyumu'nun kurucu üyesiyiz. Dediğiniz gibi, bu bir endüstri işbirliği. Bunu tek başımıza yapamayız. İş ortağı ekosistemi ile yaptığımız pek çok şeyde ve sadece işlemcilerimizin ötesinde ortaklara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu ortaklığın bir parçası olarak, bahsettiğiniz bu işbirliğini çok daha fazla geliştirebiliyoruz.

Dahası CEO'muz ve şirketimiz, sadece ürünlerimizi değil, tüm yenilikçi platformu geniş ölçekte etkinleştirmek için açık endüstri standartlarını teşvik etmek konusunda son derece kararlı. Intel, düzenleyicileri eğitmek ve kriterleri geliştirmek için bir dizi standart ve endüstri kuruluşuna katılmaktadır. Örneğin, PAIA bu konsorsiyumun bir parçası olduğumuz ve "nasıl ölçeriz?" diye sorduğumuz iyi bir örnek. Ölçümün tehlikeleri nelerdir, elde etmek istediğimiz sonuçlar nelerdir? Benzer şekilde Enerji konusunda Avrupa Birliği Lot 3, Energy Star ve EPEAT için de tüm bunlara ve sadece Intel'in değil, endüstrinin sera gazı emisyonunu azaltmayı amaçlayan Yarı İletken İklim Konsorsiyumu'na katılıyoruz. Dolayısıyla bu konularda çok aktifiz.

Ayrıca, karbon ayak izini azaltmak için ürün seviyesini ve ürün özelliklerini azaltmak amacıyla MIT gibi akademi dünyası ve endüstri liderleri ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyoruz. Örneğin Ecolabel, endüstri konsorsiyumu ve akademi açısından bunu aşağıya çekebilmek için uyguladığımız yöntemlerden bazıları.

Son olarak da yenilenebilir enerjinin benimsenmesini hızlandırmak için Applied Material ve Schneider Electric ile birlikte Catalyze adlı bir program kurduk. Yani yenilenebilir enerjiyi zaten kullanıyoruz ve yarı iletken değer zinciri boyunca küresel olarak genel karbon emisyonu verimini azaltabilmemiz için bir endüstri olarak bu benimsemeyi hızlandırdığımızdan emin olmak istiyoruz. Bu sadece çip üretimi değil, kimyasallar, dökümhane, tüm değer zinciri için geçerli.

SDN: Intel'in şu anki tüm sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsettiniz. Gelecekte yeni planlarınız var mı? Bizi daha çevreci hale getirmek için sektöre yeni uygulamalar, yeni malzemeler ya da yeni üretim döngüleri sunacak mısınız?

GS: Kesinlikle evet! Intel, Intel Core Ultra'yı piyasaya sürdü ve bu ürün silikon platformunda ve tüm ayarlarda teknolojilerimizde üç büyük sürdürülebilirlik özelliğine sahipti. Birincisi, daha düşük sistem karbon ayak izi: Ekosistemin etkinleştirilmesi ve birlikte mühendislik yoluyla somutlaştırılmış karbon ayak izinin düşürülmesi. Yani Core Ultra, sistemin karbon ayak izini düşüren teknolojilere sahiptir.

İkincisi, enerji verimliliği: Dizüstü bilgisayarı gerçek hayattaki uygulamalar için kullanırken, platform mimarimiz aracılığıyla enerji verimliliğini nasıl artırabileceğiniz, ayarlama araçlarını nasıl verdiğimiz, Intel'in Microsoft ve diğerleri gibi işletim sistemi satıcılarıyla nasıl çalıştığı, yazılımı optimize etmek için bağımsız yazılım satıcılarıyla nasıl çalıştığımız çok önemli. Böylece bu uygulamaları çalıştırdığınızda kullanılan net enerjiyi düşürürsünüz.

Üçüncüsü, döngüsellik. Yani kullanım ömrünün sonuna geldiğinizde veya bir ürünü emekliye ayırdığınızda, içeriği silme, onarma ve ikinci bir yaşam şansı yeteneklerini nasıl sağlayabileceğimiz.

Core Ultra ile, bu üç vektörün tümü için, yönlendirdiğimiz ve sektöre verdiğimiz belirli platform teknolojilerimiz var. Şimdi, ileriye baktığınızda, bu üç alanın hepsine odaklanmaya devam etmek istiyoruz. Daha küçük PCB'leri, alternatif malzemeleri, demateryalizasyonu nasıl kullanmaya devam edeceğimize bakıyoruz, yani daha küçük ve kompakt, düşük güçlü bileşenler yapabilmek için bazı malzemeleri üretim bandımızdan çıkarıyoruz.

Böylece, genel üretim sistemi karbon ayak izini azaltacağız. Operasyonel açıdan ileriye baktığımızda, daha fazla SoC güç verimliliğine bakıyoruz. İşlemcilerimizi daha fazla güç verimli hale getiriyoruz, daha fazla yazılım optimizasyonu sağlıyoruz, nerede daha fazla güç kullanıldığını bilmek için daha fazla telemetri kullanıyoruz. Ayrıca yapay zekayı ayarlama, tahmin etme ve proaktif olarak yönetme ve onarma yöntemimize dahil ediyoruz.

Döngüsellik konusunda ise, panonun tek bir tam parça olması gerekmeyen modüler bir mimari getiriyoruz. İki veya üçe bölünebilir, böylece yalnızca ihtiyacınız olan parçayı değiştirebilirsiniz. Örneğin çalışmayan sadece bir IO portunuz varsa, tüm anakartı değiştirmek zorunda değilsiniz. Sadece IO kartını değiştirirsiniz. Yani döngüselliği bu yolla sağlıyoruz..

SDN: Son olarak üretken yapay zekanın şu anda çok popüler olduğunu biliyoruz. Doğası gereği, bu işlemleri yapmak çok fazla güç tüketiyor ve sürdürülebilirlik çabalarını da etkiliyor. Bu konuda sürdürülebilirlik anlamında neler yapıyorsunuz?

GS: Birincisi, her şey trilyon dolarlık dil modeli değil. Bu yüzden yapay zekayı buluttan çıkarıp daha uç noktalara, daha çok bilgisayara getirmeye çalışıyoruz. Böylece her zaman ağa ve buluta gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü buluta her gittiğinizde, yine daha fazla karbon ayak izi bırakıyorsunuz.

Yapay zeka işlemlerini bilgisayarda yaptığınızda ise mimarimiz CPU, GPU ve NPU kullanmanıza izin veriyor. Yani merkezi işlem birimine, grafik işlem birimine ve nöral işlem birimine gönderiyoruz. SOC'de bu üçüne sahip olmamızın nedeni, hangi iş yükünü çalıştırmak istediğinize bağlı olarak size daha düşük güç sağlamasıdır. Yapay zeka iş yüklerini daha düşük güçte çalıştırmanıza olanak tanıyan bir XPU mimarimiz var.

Son olarak ise yapay zekayı mühendislikte nasıl kullandığımız fark yaratıyor. Adaptex gibi bazı ayarlama araçlarımız, iş yükünü tahmin etmek için makine öğrenimini tahmin etmek için yapay zekaya sahiptir. Böylece, SOC'de çalışabileceği daha düşük güçte bir yer sağlamak için makine öğrenimini kullanıyor. ve yapay zekayı bu açıdan son derece verimli bir biçimde uyguluyoruz.

PC tarafı dışında, sunuculara ve uçtan uca yapay zekaya dönecek olursak, Intel heterojen bilgi işleme sahip. Herkese uyan tek bir boyut olarak görmemeniz gerekiyor. Yapay zeka için, yapay zekayı demokratikleştirmeniz gerekiyorsa, yaygın ve her yerde olması gerekir. Tek bir boyutta, tek bir bilgi işlem türü veremezsiniz. Bazıları bulutta, bazıları ağda, bazıları uçta ve bilgisayarda gerçekleşir.

Bu heterojen bilgi işlem kapasitesini sağlayarak, yapay zekayı ihtiyaç duyulan yerlerde uygulayabilir ve sadece ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli olan bilgi işlemi, maksimum bilgi işlemi verebiliriz. Yapay zeka için daha düşük bilgi işleme ihtiyaç duyduğunuz yerde, bu yeteneği veriyorsunuz. Intel olarak bizim yaklaşımımız bu yönde.

Gokul Subramaniam kimdir?

Gokul V. Subramaniam, İstemci Bilişim Grubu'nda (CCG) başkan yardımcısıdır ve Intel Corporation'da İstemci Platformu ve Sistemleri genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Müşteri yol haritası için platformlar, referans tasarımlar, yenilikler ve sistem teknolojileri sunmaktan sorumlu küresel organizasyonu yönetmektedir. Gokul, PC OEM'lerinin ve ODM'lerin pazara lider yenilikler ve ürünler sunmasını sağlayan kişisel bilgi işlem için yeni form faktörlerine ve deneyimlerine odaklanan referans tasarım stratejisini ve sistem teknolojisi yeniliklerini yönlendirmektedir.

Gokul, Sürdürülebilirlik için CCG Yönetici Sponsorudur ve üretim, operasyonel ve kullanım ömrü sonu aşamalarında bilgisayar cihazlarında karbon ayak izini azaltmak için uçtan uca bilgisayar yaşam döngüsünü ele alan teknolojiler sunar. Gokul, 8 ODM'nin Hindistan'da PC üretmeye hazır olmasını sağlamak için küresel tedarik zinciri ve SMG ile çalışmak üzere Intel Hindistan mühendislik becerisini bir araya getiren Hindistan'da Üretim (ODM) girişimine liderlik etmektedir.

Gokul, 2012 yılında Intel'e katıldığından bu yana 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlar, Hepsi Bir Arada bilgisayarlar, sanal gerçeklik, oyun ve akıllı ev dahil olmak üzere çeşitli ürün ve platformlarda istemci sistemi yeniliklerine liderlik etti. Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Tayvan ve Malezya'da kıdemli direktör ve İstemci Sistemleri ve İnovasyon Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu görevde, pil ömrü iyileştirmeleri, sistem inovasyonu ve küçük form faktörü referans tasarımları aracılığıyla müşteri ürün liderliğini yönlendirdi. Daha önce, CCG İnovasyon Geliştirme Araçları'nı sunmak için kıdemli direktör ve küresel yönetici olarak görev yaptı.

Sistem ve yazılım mühendisliği alanında lider olan Gokul, Texas Instruments'ta OMAP ürün yazılım geliştirme kıdemli direktörü ve OMAP sistem mühendisliği Hindistan operasyonları başkanı olarak görev yapmıştır. İlk Android telefon ve Kindle cihazı gibi çığır açan cihazlar da dahil olmak üzere birçok nesil mobil ürünün (telefonlar ve tablet cihazlar) pazara sunulmasında görev almıştır. Texas Instruments'ta, birden fazla üst düzey işletim sisteminde akıllı telefonlar için üretim düzeyinde sistem yazılımını pazara sunan mühendislik geliştirme organizasyonunu yönetmiştir.

Gokul, yazılım mühendisliği, cep telefonları ve yarı iletken sistem tasarımı alanlarında 7 yayının yazarıdır ve bilgi işlem, kablosuz, güç yönetimi, multimedya ve dokunmatik alanlarında 10 patente sahiptir. İşbirlikçi bir açık kaynak yazılım ve mühendislik organizasyonu olan Linaro'nun eski Teknik Yönlendirme Konseyi üyesidir.

Gokul, Hindistan'daki Madras Üniversitesi'nden elektronik ve iletişim mühendisliği alanında lisans ve Arlington'daki Texas Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almıştır. MIT Sloan School of Management'ta Genel Yönetim Yönetici Programını tamamlamış ve Yönetim, İnovasyon ve Teknoloji alanlarında İleri düzey sertifikalar almıştır.