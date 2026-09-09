Sürü İHA Yarışması\'nda 2024\'te birinci olan Şenol, bu yıl koordinatörlük görevini üstlendi

2024 yılında düzenlenen HAVELSAN Sürü İHA Yarışması'nda birincilik elde eden 23 yaşındaki Ahmet Melih Şenol, bu kez yarışmanın koordinasyon görevini üstlenerek önemli bir sorumluluk aldı.

2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve HAVELSAN iş birliğiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Sürü İHA Yarışmasında birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Ahmet Melih Şenol, bu yıl ise Gaziantep'te düzenlenen final etabında yarışmacı olarak değil, organizasyonun koordinatörlüğünü üstleniyor. Şenol, yarışmacıların hazırlık süreçlerinden saha organizasyonuna kadar farklı aşamalarda görev üstlenerek yarışmanın başarılı şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yarışmacı olarak edindiği teknik ve saha deneyimini bu kez organizasyon sürecinde değerlendiren Şenol, yeni katılımcılara da tecrübelerini aktarma fırsatı buluyor.

"Selçuk ağabeyin vizyonu beni etkiledi"

Selçuk Bayraktar'ın çizdiği vizyon yönünde kendini geliştiren Sürü İHA Yarışması Koordinatörü Ahmet Melih Şenol, "Beni bu alana iten şey, Selçuk ağabeyin vizyonu çekti. Vizyonu, ülkemizin yarınlarına hazır olmak için genç bir nesli teknoloji çağını yetiştirdi ve teknolojiyi artık satın alan değil, teknolojiyi üreten konuma geldik. Bu vizyon benim bu bölüm okumamı, bu bölümde teknoloji yarışmalarına katılmamı ve teknoloji üretmemi sağladı. Bende gayretle devam etmekteyim" dedi.

"Yarışmacısı olduğum yarışmanın koordinasyonunu üstlendim"

Katıldığı yarışmada birinci olarak aynı yarışmada koordinatörlüğü üstlendiğini söyleyen Şenol, "HAVELSAN'la tanışmamız yine bu yarışma vesilesiyle oldu. Şu an içinde bulunduğumuz sürü İHA yarışmasına 2024 yılında takım arkadaşlarımızla katıldık ve birinci olduk. Bu vesileyle HAVELSAN'da aday mühendislik olarak başladım ve ardından yazılım mühendisi olarak devam ettim. Artık yarışmacısı olduğum yarışmanın koordinasyonunu üstlendim ve bu görevi yürütmekteyim. Yarışmacısı olduğum yarışmanın koordinasyonluğunu üstlenmek benim için hayal edilemez bir duyguydu ve bunu 2024'te Allah'ın izniyle gerçekleştirdik. Bu benim için çok büyük bir gurur. Bunu gençlerimize örnek olarak göstermeye ve ilerletmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailem sonuna kadar beni destekledi"

Ailesinin süreç boyunca desteklediğini söyleyen Şenol, "Lise yıllarımda, üniversite yıllarımda olsun ailem beni bu süreçte hep destekledi. Yarışmaların geneli büyük hazırlıklarla geçiyor. Yazlarımızın tamamını da çalışarak geçiriyoruz. Onlar da sonuna kadar beni destekledi. Bu tarz teknoloji alanlarında tutkulu olduğumu bildikleri için desteklerini esirgemediler ve bugünlere getirdiler. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.