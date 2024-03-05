Suudi Arabistan\'ın İlk Robotları Sarah ve Muhammed Tanıtıldı

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Suudi Arabistan ilk robotları olan Sarah ve Muhammed'i tanıttı. QSS Şirketi tarafından, Suudi Arabistan Kraliyeti adına üretilen robot, ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Suudi Arabistan'ın ilk robotlarının tanıtımındaysa ilginç anlar kameraya yansıdı. Suudların ilk robotuyla El Arabiya TV muhabiri arasında geçen olay sosyal medyada alay konusu oldu.

TANITIMDA İLK HAREKETİ TACİZ OLDU

Sosyal medyada alay malzemesi olan görüntülerde, "Robot Muhammed, El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz etti" denildi. Sosyal medyayı meşgul eden görüntülerde Robot Muhammed'in kadın spikere dokunduğu ve spikerin bu hareketten ürktüğü görülüyor. Sosyal medyada bu görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Robota güncelleme lazım, Suudi taciz robotu, yapay taciz" gibi yorumlar yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN İLK ROBOTLARI SARAH VE MUHAMMED

QSS Şirketi tarafından üretilen robotlar en akılcı yapay zekâ modelleriyle çalışıyor. Üretilen robotların insan vücuduna yakın derecede esnek olduğu söyleniliyor. Ayrıca Robot Muhammed'in yapay zekâ desteği sayesinde farklı seslerle röportaj verdiği de görülüyor.