Suudi Arabistan ilk robotları olan Sarah ve Muhammed'i tanıttı. QSS Şirketi tarafından, Suudi Arabistan Kraliyeti adına üretilen robot, ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Suudi Arabistan'ın ilk robotlarının tanıtımındaysa ilginç anlar kameraya yansıdı. Suudların ilk robotuyla El Arabiya TV muhabiri arasında geçen olay sosyal medyada alay konusu oldu.
Sosyal medyada alay malzemesi olan görüntülerde, "Robot Muhammed, El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz etti" denildi. Sosyal medyayı meşgul eden görüntülerde Robot Muhammed'in kadın spikere dokunduğu ve spikerin bu hareketten ürktüğü görülüyor. Sosyal medyada bu görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Robota güncelleme lazım, Suudi taciz robotu, yapay taciz" gibi yorumlar yapıldı.
QSS Şirketi tarafından üretilen robotlar en akılcı yapay zekâ modelleriyle çalışıyor. Üretilen robotların insan vücuduna yakın derecede esnek olduğu söyleniliyor. Ayrıca Robot Muhammed'in yapay zekâ desteği sayesinde farklı seslerle röportaj verdiği de görülüyor.
Son Dakika › Teknoloji › Suudi Arabistan'ın İlk Robotları Sarah ve Muhammed Tanıtıldı - Son Dakika
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK), veri güvenliği ve siber saldırılar konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla, 'Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi' adı altında bir program düzenledi. Programda, bilgi güvenliği konularında uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı.
Yapılan bir araştırma, internet ortamında yayınlanan bilimsel makalelerin çeyreğinden fazlasının yeterince korunamadığını ortaya koydu. Londra Üniversitesi Birkbeck'te yapılan çalışmada, 2 milyondan fazla araştırma makalesinin kaybolduğu tespit edildi. DOI teknolojisiyle saklanan makalelerin de sonsuza dek kaybolmayacağı düşüncesinin hatalı olduğu belirtildi. Küçük yayıncıların makaleleri koruma konusunda daha büyük risk altında olduğu uyarısı yapıldı.
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TÜBİTAK, deprem çalışmalarıyla Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirmek için çok boyutlu teknoloji çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK'ın Afet Yönetimi Programı çatısı altında geliştirdiği projeler arasında enkaz altında canlı tespit sistemleri, akıllı telefon enkaz arama sistemi ve afet risk izleme ve tahmin sistemi bulunuyor. Ayrıca, sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları oluşturulması, sismolojik gözlem ağları kurulması ve deprem tehlikesinin belirlenmesi gibi çalışmalar da yürütülüyor.
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi Çin yapımı uçaklar, Laos'ta sabit teşhir ve test uçuşu için gösterildi. Laos Havayolları Genel Müdürü, uçakların uluslararası güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve yüksek standartlı uçaklar olduğunu belirtti. ARJ21 tipi uçak, Viyentiyan kentinden turistik Luang Prabang kentine gidiş-dönüş rotasında test uçuşları gerçekleştirecek.
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