T3 Vakfı, Antalya'daki IAC 2026'da 117 genç araştırmacıya destek sağladı - Son Dakika
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T3 Vakfı, Antalya'daki IAC 2026'da 117 genç araştırmacıya destek sağladı

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T3 Vakfı, Antalya\'daki IAC 2026\'da 117 genç araştırmacıya destek sağladı
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T3 Vakfı, Antalya'daki IAC 2026'da Future Space alanında stant açıp TEKNOFEST yarışmacılarının model uydu, roket ve İHA projelerini tanıttı. Genç Araştırmacı Destek Programı kapsamında 117 genç araştırmacıya kayıt, ulaşım ve konaklama desteği verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında sergilenen TEKNOFEST projeleri, gençlerin geliştirdiği teknoloji ve bilimsel çalışmaların uluslararası uzay camiasıyla buluşmasına imkan sağlıyor.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde T3 Vakfı da Future Space alanında stant açtı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Eğitim ve AR-GE Koordinatörü Merve Koçoğlu, AA muhabirine, gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitim ve destekler sağladıklarını söyledi.

IAC 2026'daki stantta TEKNOFEST yarışmacılarının geliştirdiği model uydu, roket ve insansız hava aracı gibi projelerin sergilendiğini belirten Koçoğlu, çalışmaların yerli ve yabancı katılımcılara tanıtıldığını ifade etti.

117 genç araştırmacıya destek

Türkiye'de düzenlenen IAC 2026 dolayısıyla Genç Araştırmacı Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten Koçoğlu, programa lise, lisans ve lisansüstü seviyelerden 2 bin 243 araştırmacının başvurduğunu bildirdi.

Eğitim ve mentorluk desteği talep eden araştırmacılara bu imkanların sağlandığını aktaran Koçoğlu, "IAC 2026'da da 117 araştırmacımız bizim sağlamış olduğumuz kayıt desteği, ulaşım, konaklama gibi desteklerle burada bulunuyor ve yapmış oldukları bilimsel çalışmaları uzay ve havacılık alanında dünyanın en önde gelen sektörlerine, kurum ve kuruluşlarına tanıtma fırsatı buluyor." dedi.

TEKNOFEST'te finale kalan projelerin IAC'de sergilenmesinin önemine değinen Koçoğlu, gençlerin farklı ülkelerden uzmanlarla iletişim kurarak projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu ve yeni işbirlikleri için bağlantılar kurabildiğini söyledi.

T3 Vakfı standının somut projeler üzerinden kurgulandığını belirten Koçoğlu, "Alanda yarışmacı arkadaşlarımız bulunuyor ve hem TEKNOFEST tarafından düzenlenen 50'nin üzerindeki farklı kategorideki yarışmayı uluslararası camiaya tanıtma hem de kendi projelerinin teknik detaylarını ilgili uzmanlara aktarma fırsatı buluyorlar" diye konuştu.

Koçoğlu, Vakfın çalışmalarının uluslararası ölçekte daha fazla tanınmasını hedeflediklerini kaydederek, uluslararası işbirliklerinin artırılması ve farklı kurumlarla yeni yarışma kategorilerinin hayata geçirilmesinin hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Bilim merkezleri, Keşif Kampüsü, T3 Akademi ve TEKNOFEST gibi çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalıştıklarını aktaran Koçoğlu, IAC 2026'nın Türkiye'de düzenlenmesinin gençler ve uzay-havacılık alanındaki çalışmalar açısından önemli bir ortam oluşturduğunu dile getirdi.

Gençlerden uzay ve biyolojiyi buluşturan proje

IAC 2026'da projesini sergileyen Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeynep Güleryüz ise "Quantum Red Shield" adını verdiği çalışmayla uzay radyasyonunun insan hücreleri üzerindeki etkilerine çözüm geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Projesini uluslararası alanda tanıtmanın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade eden Güleryüz, farklı ülkelerden katılımcılarla iletişim kurmanın ve farklı şirketlerin çalışmalarını görmenin kendisine katkı sağladığını belirtti.

Güleryüz, mezuniyetinin ardından uzay ve biyoloji bilimlerini bir araya getiren projelerde yer almak istediğini dile getirdi.

Ay regolitiyle uzayda sürdürülebilir inşaat hedefliyor

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Mehmed Furkan İlbeyli de uzayda inşaatın sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmasını IAC 2026'da tanıtıyor.

Ay'daki regolitin dolgu malzemesi olarak kullanılmasını amaçlayan İlbeyli, çalışmasında pres seramik malzemelerde fırınlama sonrasında ortaya çıkan çekme sorununa çözüm geliştirmeye odaklandığını anlattı.

Çalışmasını ilk kez bu ölçekte uluslararası bir kitleye anlatma fırsatı bulduğunu aktaran İlbeyli, IAC'nin kendisi açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te daha önce roket projelerinde de yer aldığını anlatan İlbeyli, kongrede dünyanın önde gelen şirketlerini ve araştırmacılarını görmenin uzay çalışmalarına yönelik inancını güçlendirdiğini ifade etti.

İlbeyli, mezuniyetinin ardından özellikle roket sistemleri, uydu bırakma ve farklı gök cisimlerine iniş teknolojileri üzerine çalışmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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