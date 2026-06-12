TARGİD 2026 Kongresi Sinop'ta Başladı - Son Dakika
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TARGİD 2026 Kongresi Sinop'ta Başladı

TARGİD 2026 Kongresi Sinop\'ta Başladı
12.06.2026 13:16
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Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre, 33 ülkeden 284 bilim insanını bir araya getiriyor.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "8. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGİD 2026)", Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirdi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen kongrede, tarım, gıda, çevre, biyoloji ve su ürünleri alanlarındaki güncel bilimsel çalışmalar ele alınıyor. Kongreye 33 farklı ülkeden, 140'ı Türkiye'den ve 144'ü yurt dışından olmak üzere toplam 284 bilim insanı ve araştırmacı katılıyor.

Kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, TARGİD 2026'nın kıyılardan denizlere, tarım mühendisliğinden biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalarla küresel sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunacağını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, kongrenin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunurken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve TURSTEP Editörü Prof. Dr. Hasan Eleroğlu da etkinliğin bilimsel iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise tarımın ve çiftçinin stratejik önemine dikkat çekerek üniversitelerin bu alandaki sorumluluklarına vurgu yaptı. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarını Sinop'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kongrenin tarımsal sürdürülebilirlik ile güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim konularında yeni ufuklar açacağına inandığını ifade etti.

Hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak hibrit formatta gerçekleştirilen kongrenin yüz yüze oturumları iki gün boyunca devam edecek. Kongrede iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, biyoçeşitliliğin korunması, su kaynaklarının yönetimi, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve su ürünleri üretimi gibi küresel ölçekte önem taşıyan konular bilimsel oturumlarda değerlendirilecek. - SİNOP

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Bilim, Sinop, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TARGİD 2026 Kongresi Sinop'ta Başladı - Son Dakika

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