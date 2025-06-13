Tekirdağlı Öğrencilerin Roket Yarışması Hedefi

Tekirdağ'da lise öğrencileri, tasarladıkları "ÇETİN-03" isimli roketle TEKNOFEST yarışmasında birincilik hedefliyor.

Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi bünyesinde oluşturulan "Bozok Roket Takımı", TEKNOFEST Lise kategorisinde finale kalmak amacıyla haftanın 5 günü 4 saat çalışarak roket geliştirdi.

Yer istasyonuyla kesintisiz iletişim kurabilen "ÇETİN-03", irtifa, enlem, boylam, ivme ve sistem durumu verilerini düzenli olarak iletebiliyor.

2025 yılı TEKNOFEST yarışmaları kapsamında ön tasarım raporu değerlendirmelerinde Türkiye birincisi olan Bozok Roket Takımı, final etabına hazırlanıyor.

"Roketimiz boyutuyla öne çıkıyor"

Okulun Proje Koordinatörü Selçuk Özel, AA muhabirine, öğrencilerin milli ve bilimsel hedeflerle yola çıktığını belirterek, "Bilimsel, milli ve manevi değerler anlamında bayrağımızı dalgalandıracak uluslararası yarışmalarda bizim de bir parmağımızın olması hedefiyle gençlerle yola çıktık." dedi.

Roket takımının 2021 yılından bu yana aktif olduğunu aktaran Özel, öğrencilerin projeye büyük emek verdiğini dile getirdi.

Dayanıklı ve hafif malzemelerle üretim yaptıklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz en ekonomik şekilde malzeme araştırması yaptı. Yazılım programlarıyla tasarım oluşturuldu, simülasyonlara göre boyutlarda değişiklikler yapıldı. Roketimiz boyutuyla öne çıkıyor. Boyunun kısa olması nedeniyle hafif. Bu sayede daha yüksek irtifaya ulaşması hedefleniyor. Bilimsel görev yükü bulunuyor. Fırlatma sonrası maksimum irtifaya ulaşıldığında kurtarma sistemi devreye giriyor ve görev yükü ayrılıyor."

Projede yer alan öğrencilerden Şahin Soylu da geçen yıl takıma katıldığını ve elektronik sistemlerden sorumlu olduğunu belirterek, "Güvenli uçuş için tüm sistemlerin uyum içinde çalışması gerekiyor. Geçen yıl basit devrelerle başladık, zamanla üzerine koyarak ilerledik." dedi.

Takıma bu yıl katılan öğrenci Ece Uygar ise TEKNOFEST'e katılmanın kendisine ilham verdiğini, birinci olmayı çok istediklerini söyledi.

Uygar, dayanıklı anlamı taşıyan "Çetin" kelimesini seçtiklerini, geliştirdikleri 3'üncü roket olduğu için son çalışmalarına "ÇETİN-03" adını verdiklerini kaydetti.